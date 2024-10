Challenge inter-organismes pour le don de sang à Chalon - C’est le moment de sauver des vies en équipe !

Alors que les réserves de produits sanguins se fragilisent, l’EFS lance son challenge pour le don de sang et appelle les organismes de l’agglomération chalonnaise à tendre le bras en équipe à la Maison du Don du 28 octobre au 23 novembre.

Les inscriptions sont ouvertes !

Cette compétition est ouverte à tous, tout organisme quel que soit son statut (entreprise, établissement public, association, commerçant, club sportif…) peut inscrire son équipe !

Le principe ? Constituer une équipe parmi vos collègues, clients, famille, amis … et venir donner votre sang ou votre plasma au nom de celle-ci à la Maison du don.

L’année dernière, la participation battait des records avec plus de 340 donneurs et 43 équipes mobilisées. André le Groupe remportait le trophée de la solidarité avec 37 participants dont 12 nouveaux. Les compteurs sont remis à zéro, et le titre tant convoité remis en jeu. Alors prêt à relever le défi ?

Donnez, redonnez, faites donner !

Mobilisez votre entourage et venez donner votre sang, plasma ou plaquettes du 28 octobre au 23 novembre 2024 à la Maison du don de Chalon (ouverture exceptionnelle le mardi 12 novembre) pour tenter de remporter l’une des 7 distinctions en jeu. Seront mises à l’honneur :

• L’équipe ayant réuni le plus de participants (tous types de dons) (record : 39 participants)

• L’équipe ayant mobilisé le plus de donneurs de plasma (record : 4 donneurs),

• L’équipe ayant rassemblé le plus de participants effectuant leur 1er don de sang (record : 12 nouveaux donneurs de sang),

• L’équipe ayant initié le plus jeune donneur (pour pouvoir donner il faut avoir entre 18 et 70 ans),

• L’équipe ayant rassemblé le plus de participants effectuant leur 1er don de plasma (record : 2 nouveaux donneurs de plasma)

• L'équipe avec le plus de donneurs pour les organismes de moins de 20 personnes (record : 9 donneurs)

• Nouveau : L'équipe avec le nom et la communication la plus originale sur les réseaux sociaux

Vous ne pouvez pas donner ? Vous pouvez quand même participer en incitant votre entourage à prendre le relai… et pourquoi pas en tant que chef d’équipe ? Inscrivez votre équipe à tout moment.

Une fois votre équipe inscrite, l’Etablissement français du sang vous adresse les supports de communication qui vous aideront à mobiliser votre entourage et les liens de prise de rendez-vous pour que chaque participant réserve son créneau de don.

Je souhaite participer ! J’envoie mon nom d’équipe

à [email protected] ou au 07 63 99 59 76