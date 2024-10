Les collégiens de Jean Vilar ont fait leur jeux olympiques

Le clin d’œil info-chalon.com

Vendredi 18 octobre, de 13 h 30 à 16 h 30 au Stade Léo Lagrange, sur la piste d’athlétisme de l’ECA , 175 élèves de 6ème du Collège Jean Vilar ont participé à leurs olympiades, pilotées par la professeur d’E.P.S Ludivine Sparta et placés sous la surveillance de nombreux professeurs : Bruno Adam, Tom Bouchacourt, Laura Philippe, Didier Joussemet, Samuel Rebourgeon, Laurent Lauriot, Céline Minard, Cyrille Boll, Marc Lelièvre, Béatrice Brenot, Elise Jack, Antonia Bairstow, Marie Duvignac, Sophie Bulou et Léa Giroux .

Ils se sont affrontés autour de 4 activités: course de vitesse, course de haies, lancé de vortex et saut en longueur.

L’après-midi se terminait par une course de relais inédite: 12 x 33 mètres, ce qui représentait 84 élèves sur la piste d’athlétisme.

Le collège ‘Labellisé Génération 2024 et Classes Olympiques’ en partenariat avec le CDOS 71 travaille chaque année sur des projets en rapport avec les valeurs olympiques.

(Photographies effectuées à la demande du Collège)

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B