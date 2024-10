CARNET BLEU - Bienvenue à Naïm

Naïm CHTIOUI est né le 16 octobre à la maternité du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Il est le quatrième enfant après Omar, 13 ans, Eya, 12 ans, et Selim, 6 ans, de Saoussem et Atef CHTIOUI. La maman est secrétaire comptable et le papa est artisan maçon. La petite famille réside à Saint-Rémy.