FAUT QU’ON PARLE ! Une expérience unique en France

L’idée est de faire se rencontrer, en tête-à-tête, des gens aux opinions opposées. Un projet innovant et fédérateur, lancé par les médias Brut et La Croix. Vous avez jusqu’au 12 novembre pour vous inscrire.

Et si on sortait toutes et tous de nos bulles ?

77 % des Français pensent que la société est divisée (données Destin Commun, août 2024). C’est pour réduire ce qu’on appelle la « polarisation affective », c’est-à-dire les sentiments négatifs à l’égard de ceux qui sont perçus comme le camp adverse, que deux médias, Brut et La Croix, ont mis en œuvre ce dispositif.

FAUT QU’ON PARLE !

L’objectif est de rassembler des personnes qui ne se connaissent pas, aux opinons opposées, pour discuter et surtout s’écouter. Apprendre à se connaître, sans chercher à convaincre l’autre.

Le dispositif fournit un guide de conversation très complet pour donner un cadre et vous aider à avoir une discussion la plus riche et la plus respectueuse possible.

Comment ça se passe ?

Répondez aux questions

Prenez 5 minutes pour répondre par oui ou non aux 9 questions ci-dessous, sur des sujets qui nous concernent toutes et tous.

Confirmez votre « match »

En fonction de vos réponses, grâce à un algorithme unique, nous trouvons une personne dans les 15 jours qui n’est pas d’accord avec vous, mais qui habite près de chez vous et qui souhaite vous écouter et vous parler. Si vous êtes tous les deux d’accord pour vous rencontrer, nous vous mettons en contact.

Rencontrez-vous

Le 23 novembre 2024 (ou un autre jour de votre choix si vous n’êtes pas disponible), vous rencontrez votre partenaire pour discuter, en personne ou en visio. Le même jour, des milliers d’autres participants feront la même chose avec leur partenaire.

Passez le mot autour de vous !

Nathalie DUNAND

FAUT QU’ON PARLE !

Inscription jusqu’au 12 novembre 2024 : https://www.fautquonparle.org/