Selectour Voyages Girardot a organisé le "Rendez-vous des Voyages" à Chalon-sur-Saône

Samedi dernier, le public Saone et Loiriens a été convié au premier "Rendez-vous des Voyages" organisé par Selectour Voyages Girardot dans les salons du Colisée, une occasion idéale pour rêver d’évasion.



La notoriété du groupe Girardot en tant qu'autocariste historique n'est plus à démontrer mais les Saône et Loiriens le savent sans doute un peu moins, avec Selectour Voyages Girardot, le groupe chalonnais est devenu au fil des ans, un vrai "créateur de voyages sur mesure" insiste Blanche Girardot, nouvelle génération familiale s'émancipant au sein de l'entreprise. C'était toute la dimension voulue pour cette première édition.



Ce rendez-vous a permis aux visiteurs de découvrir un éventail de possibilités d'escapades, répondant à toutes les envies et tous les budgets. "Notre mission chez Selectour Voyages Girardot est d'accompagner les voyageurs dans la réalisation de leurs rêves d'aventure, que ce soit au bout du monde ou ici, en France," explique Blanche Girardot. Elle précise : "Nous sommes des créateurs de voyages, capables de proposer des solutions pour chaque souhait de dépaysement."



Pour cette édition 2025, le salon du voyage se voulait plus intimiste et plus impactant sur les propositions faites aux clients, permettant de privilégier l’échange et la proximité avec les clients avec de très nombreuses offres alléchantes commercialement parlant. Une trentaine de prestataires ont répondu présents avec un flot continu tout au long de la journée de samedi de visiteurs désireux de partir à la découverte de contrées inconnues, et avec bien sûr les incontournables envies de Portugal, Japon, Etats-Unis mais aussi les pays Celtes.



Grâce aux équipes Selectour Voyages Girardot, chaque visiteur a pu explorer des idées de voyage et trouver des inspirations uniques pour leurs prochaines aventures autour du globe.