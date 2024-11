Les foulées du parc de Chatenoy en Bresse : Arnaud Pagand passe la main à Sophie Holaind, nouvelle présidente de l’association

L’occasion pour l’équipe de faire le point sur la dernière édition, couronnée une fois de plus de succès avec 850 coureurs sur la journée.

L’association qui a connu des années difficiles et qui a failli ne plus exister a connu un regain il y a deux ans maintenant grâce aux treize volontaires qui ont fait revivre cette mythique course.

Parmi eux, Arnaud Pagand, qui a vêtu le costume de président pendant ces deux années : un bilan plus que positif pour lui, qui ne rempilera donc pas pour les deux années à venir, mais reste tout de même membre du conseil d'administration.

C’est donc Sophie Holaind, membre actif du conseil d’administration actuel, qui prend sa suite.

« Un Rôle qui va lui aller comme un gant » a ainsi indiqué le président démissionnaire.





Le tout nouveau bureau élu est ainsi composé :

*Sophie HOLAIND, présidente

*Laurent CAPELLO, vice-président

*David DELATTRE, trésorier

*Nicolas CLEMENT, Vice-trésorier

*Adeline MOUCHOUX, secrétaire

*Anne-Laure PARIS, vice-secrétaire

Une nouvelle équipe tout aussi dynamique que la précédente qui vous donne rendez-vous le le jeudi 29 mai prochain pour le 33ème courir avec d’ores et déjà deux nouveaux parcours annoncés pour le 5 et 10km.

Pour suivre l’actualité de l’association, c’est par ici.



Amandine Cerrone.