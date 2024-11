Pour Aurélien Dutremble (RN), l’éolien c’est définitivement NON !

Lors de l’audition du secrétaire général à la planification écologique Antoine PEILLON à l’Assemblée nationale, Aurélien DUTREMBLE a pu rappeler sa ferme opposition au développement de l’éolien.



Face au proche d’Emmanuel Macron et fervent promoteur de l’éolien, le député de la 3ème circonscription est revenu sur la terrible réalité du saccage des paysages qu’il observe depuis son département de Saône-et-Loire.



Il a notamment rappelé à celui qui, avec le gouvernement Barnier, veut doubler le nombre d’éoliennes terrestres et installer une cinquantaine de parcs sur toutes les façades maritimes de l’Hexagone d’ici 2035, que la Bourgogne Franche-Comté compte déjà 786 éoliennes installées et possède les plus hautes éoliennes de France dans le Jura.



Celui qui connaît bien le sujet dans le cadre de son mandat de conseiller régional a même haussé le ton, en déclarant que l’éolien industriel a envahi la France, laissant derrière lui des paysages totalement ravagés.



« Malgré sa prétention à être une solution écologique, les éoliennes sont en réalité une catastrophe pour l’environnement. Emmanuel Macron et son premier ministre persistent dans leur objectif de doubler le parc actuel d’ici 2035. Comment peut-on imaginer que les Français peuvent accepter encore davantage d’éoliennes ? La transition énergétique est un sujet trop sérieux, trop important pour continuer à promouvoir et défendre l’idéologie éolienne. Il n’est jamais trop tard pour faire marche arrière. Arrêtez le massacre ! »



Aurélien Dutremble



Député de Saône-et-Loire