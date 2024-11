Cette fin de semaine à l'Espace des Arts : 'Bal clandestin'

Cie Chatha / aïcha m'barek et hafiz dhaou

« Dans une société libérale, où il semble possible de devenir qui l'on veut, d'appartenir à de multiples communautés d'intérêts, est-il possible d'être simplement ce que l'on est ? » Telle est la question que posent Hafiz Dhaou et Aïcha M’Barek dans Bal Clandestin. Les chorégraphes convoquent sept danseurs et deux musiciens pour construire un nouveau monde. Ils choisissent la clandestinité qui permet à chacun de se libérer de ses préjugés, ou de ses prérequis, de se réinventer, de traverser le film de sa vie, en assumant l’intime pour se fondre dans le collectif. Un univers de tous les possibles où règne l’anonymat, à l’heure où tout fait événement, via les réseaux, dans un tourbillon sans fin. Un espace où vivre ensemble des expériences inédites, entre « l’avant » et « l’after » comme dans une rave party instantanée. Bal clandestin révèle notre besoin vital de festivités, de soirées improvisées, d’un souffle de liberté.

Ven 15 nov. — 21h GRAND ESPACE

Sam 16 nov. — 21h GRAND ESPACE

Durée : 1h

Texte et visuel transmis par le Service Communication de l'Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône - Crédit photo : Romain Tissot