AVIS DE DECES - Monsieur René NALTET

SAINT-GERMAIN-DU-BOIS - PIERRE-DE-BRESSE - MONTCOY



Patrice et Isabelle,

Muriel et Eric,

Lydie et Gilles,

ses enfants ;

ses petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;

les familles Volet et Naltet,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur René NALTET

survenu à l'âge de 85 ans.

Ses obsèques auront lieu le mercredi 20 novembre 2024, à 10 heures en l'église de Saint-Germain-du-Bois.

René repose au funérarium de Saint-Germain-du-Bois.

Ni fleurs, ni plaques.

La famille rappelle à votre souvenir son épouse,

Simone

décédée en 2019.