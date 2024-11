TOURNUS : le 5e salon du club d’œnologie Vin sur Vin, c’est les 23 et 24 novembre à la salle des Arcades

En six ans, et malgré une interruption en 2020, à la suite de la crise sanitaire liée au Covid-19, le salon de Tournus est devenu une référence dans le milieu du vin. Et bien au-delà de la région…

Vingt-cinq domaines à l’affiche

Organisé avec le soutien de la Ville de Tournus, le cinquième salon de Vin sur Vin est annoncé les 23 et 24 novembre prochain et se déroulera, comme l’an passé, à la salle des Arcades. Vingt-cinq domaines seront à l’affiche et une nouvelle fois c’est un véritable tour de France viticole qui sera proposé au public attendu nombreux. D’Alsace au Pays de la Loire en passant par la Champagne, la Bourgogne, la Savoie et le Bugey, la Vallée du Rhône, le Languedoc-Roussillon, le Bordelais et le Sud-Ouest. Vingt-cinq domaines, dont quinze certifiés en appellation biologique. Et parmi ces vingt-cinq, trois dont c’est la première venue dans la cité abbatiale : le château de Rey et ses vins du Roussillon, le Domaine Le Fay d’Homme et sa gamme de muscadet, et le Domaine Peillot et son montagnieu pétillant. Vingt-cinq domaines sélectionnés avec la plus grande attention, les organisateurs s’étant donné pour ligne directrice depuis le début de leur belle aventure de découvrir auparavant les vignerons susceptibles d’être invités en dégustant une ou plusieurs de leurs cuvées.

Un rendez-vous à ne pas manquer

A un mois jour pour jour du Réveillon de Noël, une visite au 5e salon de Vin sur Vin s’impose. Ne serait-ce que pour trouver les grands vins qui accompagneront votre menu de fête. Et tout au long de ces deux journées, non seulement placées sous le signe du partage et des découvertes mais aussi de la convivialité, les visiteurs pourront se restaurer sur place avec des produits de qualité à prix modéré : assiettes de charcuterie, assiettes de fromages, huitres de Jean-Michel Le Port, le renommé ostréiculteur de Baden, dans le Morbihan. Encore une raison de prendre le chemin du Pas Fleury…

Liste des exposants

Alsace : Domaine Paul Kubler (Soultzmatt) : riesling, sylvaner, pinot blanc, pinot gris, pinot noir, gewurztraminer.

Bordeaux - Sud Ouest : Château Couteau (Capian) : bordeaux, côtes de bordeaux, moelleux ; Domaine du Petit Paris (Monbazillac) : bergerac sec, bergerac rosé, bergerac rouge, vin de France blanc liquoreux, monbazillac ; Château Magence (Saint-Pierre de Mons) : graves ; Château Moulin de Lagnet (Saint-Christophe des Bardes) : saint-émilion, saint-émilion grand cru.

Bourgogne : Domaine de la Creuze Noire (Leynes) : saint véran, pouilly-fuissé, mâcon-fuissé, mâcon-villages, bourgogne blancs, juliénas, saint amour, beaujolais, côteaux bourguignons ; Domaine de la Verpaille (Viré) : viré clessé, viré clessé climat, mâcon village, mâcon rouge, bourgogne blanc, blanc de blancs ; Domaine Lefort (Rully) : mercurey 1er cru AOP, rully AOP ; Domaine Guillot-Broux (Cruzille) : mâcon village, mâcon cruzille, mâcon chardonnay, bourgogne, pouilly-fuissé.

Champagne : Domaine CPM Martin (Neuville-sur-Seine) : champagne brut, champagne rosé, champagne millésimé, champagne extra-brut.

Côtes du Rhône : Domaine de la Camarette (Pernes-les-Fontaines) : AOP ventoux blanc, rosé, rouge, IGP méditerranée blanc, rosé, rouge ; Domaine du Pourra (Sablet) : seguret, gigondas, côtes-du-rhône village, vins de France ; Domaine de l’Harmas (Orange) : châteauneuf du pape, côtes-du-rhône, vins de France ; Domaine Roucas Toumba (Vacqueyras) : vacqueyras, vins de France, vins de pays de méditerranée ; Maison Chastagnol (La Garde Adhémar) : côtes du rhône, vins de France.

Languedoc-Roussillon : Château de Rey (Canet-en-Roussillon) : AOC côtes du roussillon, AOC rivesaltes, IGP côtes catalanes, AOC muscat de rivesaltes ; Domaine de Roquemale (Villeveyrac) : AOC languedoc, IGP pays d’hérault, AOC grés-de-montpellier ; Mas Seren (Massillargues-Attuech) : IGP cévennes ; Clos de L’Ahnel (Val-de-Dagne) : AOP corbières, vins de France .

Pays de Loire : Domaine Le Fay d’Homme (Monnières) : vins de France, muscadet sèvre et maine, gros plant du pays nantais ; Domaine Saint-Nicolas (L’Ile-d’Olonne) : vins de France ; Domaine de Bel Air (Cravant-les-Côteaux) : AOC chinon ; Domaine de Montgilet (Juigne-sur-Loire) : anjou, côteaux de l’aubance, sauvignon, crémant de loire, cabernet d’anjou, rosé de loire, cabernet franc, cabernet sauvignon, pineau d’aunis.

Savoie-Bugey : Domaine de l’Epervière (Chapareillan) : savoie blanc, roussette de savoie ; Domaine Peillot (Montagnieu) : montagnieu pétillant, bugey rouge, bugey blanc, bugey rosé.

Renseignements pratiques

Samedi 23 novembre de 10 heures à 19 heures et dimanche 24 novembre de 10 heures à 18 heures, salle des Arcades, zone du Pas Fleury, à Tournus.

Parking : de nombreuses places gratuites à proximité.

Chargement : une zone réglementée de chargement des bouteilles et des cartons est prévue juste à la sortie de la salle de dégustation. Des diables de manutention seront à votre disposition et des membres de l’association pourront vous aider.

Entrée : 5 €, verre sérigraphié offert.

Petite restauration : assiette de fromages, assiette de charcuterie, assiette de 6 huîtres.

Toutes les infos sur http ://www.vinsurvin-tournus.com/

Gabriel-Henri THEULOT