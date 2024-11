Week-end de cohésion de la "Classe Défense et Citoyenneté" du Lycée Agricole de Fontaines.

Les élèves ont vécu un programme riche en découvertes alliant formation, exercices, visites à Paris et participation aux commémorations du 11 novembre.

La Classe Défense, créée en 2023, est un projet pédagogique, interdisciplinaire, mené à l’initiative d’une équipe pédagogique et éducative du Lycée en partenariat avec une unité militaire marraine, dans le cadre de l’enseignement de défense et la gendarmerie. Un projet soutenu et motivé par le ministère de l’agriculture pour donner aux élèves du sens aux valeurs républicaines et leur permettre une véritable aventure humaine qui renforce leur cohésion.

36 candidats, Filles et Garçons, soit 10% de l’effectif du Lycée, venant des classes de seconde à la terminale, ont postulé pour entrer dans la classe défense. Aujourd’hui, 30 élèves ont intégré cette classe et suivent la formation à la défense et citoyenneté. Un des jeunes appartient au groupe défense et aux cadets de la gendarmerie, un bel exemple d’investissement.

En cette période de commémoration du 11 novembre, ils ont passé 4 jours ensemble au Lycée en immersion complète avec un programme riche d’enseignement et de pratique.

Ce fût aussi des instants mémorables avec le déplacement à Paris où ils ont visité les Invalides (dôme, cathédrale Saint-Louis et musée) et cette cérémonie dans la cour des Invalides de remise à l’établissement de son nouveau drapeau de cérémonie par Joëlle Arnoult, marraine du drapeau et le Commandant Thomas Chottin de la gendarmerie de Chalon, drapeau remis à Sébastien Schmitt responsable de la Classe Défense, ainsi que des rondaches que les élèves porteront avec fierté sur leur uniforme. Les élèves ont eu l’honneur de se passer de main en main le drapeau, drapeau aujourd’hui dans le Lycée qui sera déployé chaque fois que nécessaire.

La classe a visité l’Assemblée Nationale où ils ont assisté au piquet d’honneur de la Garde Républicaine et en fin d’après-midi les élèves ont rejoint les cadets de la gendarmerie pour la prise de la Flamme et la cérémonie de ravivage de la Flamme à l’Arc de Triomphe. Un moment très fort qui restera dans leur mémoire mais aussi dans leur cœur.

Le 9 novembre ils ont pris connaissance de la brigade de Gendarmerie de Givry, de ses installations, ses ateliers et du fonctionnement de la brigade.

Le lendemain, dimanche, pas de grasse matinée, à 7h30 ils étaient sur le terrain pour participer à la cérémonie des couleurs au lycée avec les cadets de la Gendarmerie puis à la matinée de sensibilisation par des gendarmes sur les conduites dangereuses et addictives et l’après-midi c’était initiation aux techniques de self-défense et activités de cohésion proposées par les Gendarmes du Peloton de Surveillance et d’Intervention de la Gendarmerie (PSIG) de Chalon.

Le 11 novembre, un jour important avec leur participation à la cérémonie commémorative de Fontaines (dépôt de gerbes au monument aux morts et au cimetière, vin d’honneur à la mairie).

Avec les cadets de la gendarmerie, ils ont participé à la cérémonie commémorative de Chalon sur Saône au monument aux morts quai Gambetta avec la flamme ramenée de Paris en présence des différents corps d'armées, de gendarmerie, de police et les autorités civiles et miltaires.

Ils sont arrivés avec le cortège parti de la place de la mairie précédé de l'Harmonie Saint Rémy/Les Charreaux ,musique officielle de cette cérémonie du 11 novembre.

Ils ont pu rencontrer après la cérémonie pendant le vin d’honneur à l’hôtel de ville. d'autres jeunes comme ceux des sapeur pompiers, de la Croix Rouge...

Cette mission, que se sont donnés les jeunes recrues du Lycée, a pour but de donner un objectif notoire à leur vie de citoyen, celui de servir la nation, de la défense des intérêts de la France et de ses concitoyens.

Crédit photos : Lycée de Fontaines

C.Cléaux