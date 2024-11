Vers une nouvelle journée de solidarité ?

Voilà une mesure votée par le Sénat qui risque de faire causer dans les chaumières. Le Sénat a voté ce mercredi une nouvelle "contribution" de sept heures de travail sans rémunération par an.

Le Sénat a adopté ce mercredi 20 novembre une nouvelle mesure visant à faire travailler tous les actifs sans rémunération pendant sept heures de plus par an. L'objectif ? Récupérer 2,5 milliards d'euros pour renflouer la Sécurité sociale. Une nouvelle journée de solidarité qui viendrait s'ajouter à la précédente. Pour le moment, il ne s'agit que d'un vote au Sénat mais cela ouvre la voie à des discussions avec les partenaires sociaux, alors que le gouvernement juge l'idée interessante. Pour rappel, c'est un plan d'économies de 60 milliards à trouver, même si en faisant ce choix, c'est bien celui d'une fiscalité supplémentaire plutôt que celui de l'économie qui est privilégié... et c'est bien dommage.