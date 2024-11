Le Festival du Boeuf de Charolles fête ses 30 ans

Pour son 30è anniversaire, le Festival du Bœuf attend près de 600 animaux de boucherie. C’est le plus gros des rassemblements du genre qui constitue la plus impressionnante des vitrines de l’excellence charolaise. Comme lors de la dernière édition, les génisses et les culardes seront mélangées et le jugement portera exclusivement sur la qualité intrinsèque des animaux. Il y aura également le concours de moutons charollais qui est partie prenante du Festival depuis plusieurs années maintenant, et le désormais incontournable concours d’apprentis bouchers. Cet évènement unique est la fierté du charolais et particulièrement de la société d’agriculture de Charolles. « 30 ans d’une ascension fulgurante, le Festival du Bœuf de Charolles est aujourd’hui un rendez-vous incontournable de toute une filière où chaque élevage est mis à l’honneur, permettant ainsi une reconnaissance du travail effectué tout au long de l’année » nous confiait David Pierre, président de l’association. Ce week-end sera animé par la Banda Oranger qui se fera un plaisir de vous faire vivre un moment convivial pendant ces deux jours.

Au programme le samedi

Les festivités débuteront le samedi 30 novembre à partir de 12h avec un espace restauration qui vous sera proposé par le Domaine des Marguerites, avec au menu : jambon persillé, tête de veau et ses légumes ou faux-filet charolais et ses rattes rôties, assiette de fromages et choux praliné. Une visite guidée vous attendra à 14h30 ; vous n’aurez qu’à vous présenter au point info pour le départ. De 15h à 17h, vous aurez l’occasion de découvrir les préparatifs des bovins avant le jugement du dimanche matin. Durant tout le week-end, vous pourrez échanger avec l’ensemble des acteurs de la filière : éleveurs, acheteurs, apprentis bouchers, signes de qualité, et tous les partenaires du Festival auprès de leur stand. Vous trouverez également une exposition de photos de bovins sur le thème « La Charolaise et son veau ». Enfin, et c’est une nouveauté pour cette 30è édition, vous pourrez assister à un défilé de tracteurs lumineux et profiter d’un marché semi-nocturne à 17h30. À 18h, l’Ambassade du Charolais, association créée il y a quarante ans par des précurseurs ayant compris que la communication était un moyen de promouvoir la viande charolaise, expliquera lors de dégustations, les méthodes d’élevage et ses caractéristiques. À partir de 18h, une restauration rapide sera à votre disposition avec l’équipe du Food Truck « Oh la vache », qui se fera un plaisir de vous servir.

Au programme le dimanche

Le dimanche 1er décembre, c’est à partir de 9h que le public pourra découvrir le travail et les vitrines proposées par les apprentis bouchers à l’occasion du concours de vitrines, lequel aura débuté à 6h30. Il s’agit d’une épreuve de 4h30 durant laquelle les apprentis, sous le regard du jury et du public, devront confectionner une vitrine de boucherie, de la découpe à la présentation. Dans le même temps, le concours de bovins de boucherie (non ouvert au public) permettra un classement par le jury des bovins en fonction de leur forme, de la finesse de leur peau, leur ossature, l’épaisseur du dos, les aplombs… C’est à partir de 10h que vous aurez accès à l’exposition des bovins classés où vous assisterez au commencement du commerce. À l’issue du Festival, vous retrouverez en effet cette viande de qualité sur les étals de vos artisans bouchers et des grandes surfaces. S’ensuivra la visite officielle du Festival. À 12h30, vous pourrez assister à la remise du Licol d’Or et des Supers Prix d’Honneur et vous saurez vous restaurer auprès du Food Truck « Oh la vache » ou dans la salle Arconce avec un repas traditionnel proposé par le Domaine des Marguerites (menu à retrouver sur Charolais71.fr). À 14h aura lieu la remise des prix du concours de viande charolaise d’excellence, à 14h30, celle des prix du concours de vitrines des apprentis bouchers, et à 17h30 la remise des prix d’honneur bovins et concours photos. Entre les deux dernières remises de prix, vous pourrez assister à un défilé, proposé par différentes boutiques de la région.

21 écoles pour le concours de vitrines !

Le concours de vitrines d’apprentis continue sur sa lancée avec cette année 21 centres de formation en compétition qui enverront 42 apprentis. « Le tiers des écoles françaises de boucherie sera présent à Charolles le 1er décembre prochain », s’enthousiasme Frédéric Paperin, directeur de l’Institut Charolais qui organise l’évènement avec le syndicat des bouchers. La notoriété nationale du concours de vitrine est atteinte aujourd’hui et les organisateurs recensent désormais plus de candidats que de places au point de devoir en refuser. De nouvelles écoles s’inscrivent chaque année à ce concours qui est très suivi à l’échelon national par la Confédération française des bouchers charcutiers traiteurs. Parmi les concurrents, on trouvera également 3 écoles suisses et 1 école corse. Sur le plan technique, le concours de vitrines évoluera quelque peu avec l’intégration de challenges dans l’épreuve : jugement des bêtes en vif, travail sur la côte de bœuf et celui sur l’épaule d’agneau. Chacun de ces challenges se verra récompensé le dimanche avec un prix spécial. Le jury sera composé de 12 jurés répartis en équipes de trois. Le travail des jurés s’en trouvera harmonisé. Les candidats auront aussi l’obligation de disposer l’ensemble des pièces de viande dans leur vitrine de sorte à valoriser au mieux cette matière première pour limiter le gaspillage, confie Frédéric Paperin. Le concours de vitrines battra son plein durant toute la matinée du dimanche. À 14 h 30, la remise des prix clôturera l’évènement. Outre le palmarès des dix meilleurs binômes d’apprentis bouchers – dont le lauréat remportera un séjour de 3 jours en charollais à la découverte de la filière - , cette cérémonie mettra à l’honneur les challenges spéciaux cités ci-dessus avec de nombreux lots. Un prix spécial coup de cœur du jury complétera cette remise des prix au cours de laquelle sera dévoilé le palmarès du concours des viandes d’excellence.

Viandes d’excellence

Les échantillons de viande engagés dans ce concours ont été dégustés à la Maison du Charolais le 14 novembre dernier. Le concours des viandes d’excellence est ouvert aux signes officiels de qualité de la race charolaise. Cette année, trois de ces signes ont participé : AOP Bœuf de Charolles, association Charolais Label Rouge avec le Tendre Charolais et Plaisir Charolais. En AOP ou en label, les jurés ont examiné et dégusté les différents échantillons de viande proposés par les bouchers. Le classement mettra en valeur le travail de l’artisan, de l’abattoir ainsi que de l’éleveur en amont.

David Bergeret