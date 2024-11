La grande brocante d'Emmaüs Chalon, c'est ce samedi 30 novembre et lundi 2 décembre

Ce samedi 30 novembre et le lundi 2 décembre 2024, c'est la grande Brocante annuelle d'Emmaüs Chalon avec toutes ses pépites. Large choix de mobilier ancien, de vaisselle, linge, décoration et collection de valeur, soigneusement sélectionnés depuis des mois pour vous, alors venez chiner et acheter solidaire !

Informations pratiques :

Samedi : ouverture non-stop de 9h à 17h

Lundi 2 décembre : 9h à 11h45 et 14h à 16h45

La boutique est fermée vendredi 29 novembre pour la mise en place mais le dépôt reste ouvert.

La boutique sera également fermée du mardi 3 décembre au vendredi 6 décembre inclus pour la mise en place du marché de Noël qui a lieu samedi 7 décembre.