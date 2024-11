Les implants dentaires bientôt remboursés ?

À l'instar d'une couronne ou d'un dentier, les implants dentaires ont pour objectif de remplacer des dents manquantes. Ils consistent à insérer une racine artificielle dans l'os de la mâchoire, tout en imitant l'aspect des dents naturelles. En France, chaque année, ce sont un million d'implants dentaires qui sont réalisés, mais pour l'heure, ces prothèses, qui coûtent parfois plusieurs milliers d'euros, ne sont pas remboursées par la Sécurité sociale. Pourtant, comme le pointe la HAS, ces implants sont plus stables, permettent de restaurer la fonction masticatoire mais aussi l'esthétique du sourire. L'autorité de santé interpelle également sur les conséquences négatives de l'édentement (troubles alimentaires, impact psychologique, handicap social...) et a ainsi recommandé le remboursement des implants dentaires dans un nouveau rapport publié le 6 novembre dernier. Bien que la HAS soit totalement indépendante, le gouvernement a plutôt tendance à suivre ses recommandations. Affaire à suivre donc...



M.K