En Côte d'Or, Laurent Wauquiez rappelle que "le principal danger pour la France c’est La France Insoumise"

Le Député du Rhône, chef de file des Républicains à l’Assemblée Nationale, était jeudi soir à Talant, pour parler de la refondation de son parti. Il n’a pas épargné Emmanuel Macron et s’est montré cruel avec Marine Le Pen, le Rassemblement National, LFI et il a accusé la gauche et le PS d’avoir viré vers les communautarismes.