GROUPE ATLANTIC - Une stratégie dans la droite ligne de la souveraineté nationale

Depuis la crise sanitaire et la guerre en Ukraine, les questions de souveraineté nationale et de décarbonation de notre vie quotidienne sont devenues de véritables enjeux politiques. Une démarche que le groupe Atlantic a mis en oeuvre en rapatriant sa production de pompes à chaleur depuis l'Asie vers la France. Emmanuel Caille a rappelé toutes les ambitions portées par son entreprise, sur les questions de décarbonation, et une manière de tourner le dos aux énergies fossiles et transformer les énergies renouvelables de 30% à 50% d'ici 2030. Des propos salués à tour de rôle par Sébastien Martin, Président du Grand Chalon et Yves Séguy, Préfet de Saône et Loire. "La réindustrialisation du pays se fera par une volonté nationale, qui passe aussi par la reconnaissance de nos fautes. L'industrie permet la création de valeurs dans nos territoires" a insisté le Président de l'intercommunalité.

La décarbonation de nos modes de chauffage est aussi une manière de tourner le dos à l'hégémonie du gaz russe et du pétrole du Moyen-Orient. "L'industrie verte est aussi une course contre-la-montre, une notion indispensable pour notre souveraineté, en produisant tout en économisant" concluait le Préfet de Saône et Loire.

Laurent GUILLAUMÉ