Une nouvelle offensive neigeuse en Saône et Loire la semaine prochaine ?

La neige frappera d'abord dans la nuit de samedi à dimanche, sur les points les plus hauts du Morvan. Les plaines seront épargnées même cela devrait se confirmer sur le Morvan dans la journée du 9 décembre, sur les points les plus hauts en Côte d'Or et en Saône et Loire. Dans la nuit de mardi à mercredi, les prévisions de Météo France laissent entendre un épisode neigeux sur les monts du Charolais-Brionnais et Sud Saône et Loire. C'est dans la journée de mercredi que l'épisode neigeux devrait s'installer en plaine, avec un impact notamment sur la Vallée de la Saône. Uhe phase d'enneigement de courte durée, avec des jours suivants laissant la place aux averses de pluie.