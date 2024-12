Téléthon des 5 communes : un énième succès pour « la Paroisse »

Comme vous l’avez noté, l’édition 2024 du Téléthon s’est déroulée un peu plus tôt cette année. Une décision nationale due à la réouverture de la cathédrale Notre Dame de Paris.

Qu’à cela ne tienne, pour les communes de « La Paroisse » (NDLR : regroupant Saint-Marcel, Lans, Chatenoy-en-Bresse, Oslon et Epervans, ce fut encore un succès !

C’est chez les epervanais que le coup d’envoi officiel a été lancé par les élus ce samedi après midi : Patrick Pinard, nouveau maire du petit village, a tenu à remercier l’ensemble des bénévoles qui ont fait de cet événement, un succès.

Quelques heures auparavant, les associations de l’agglomération chalonnaise s’étaient déjà mobilisées à l’image des pompiers de Saint-Marcel qui ont vendu leurs traditionnelles pizzas ou encore des associations de parents d’élèves de Lans et et Chatenoy-en-Bresse qui ont vendu des objets afin de collecter des dons.

À Oslon, les associations « Ambiance et Loisirs » et « L’amicale pétanque » se sont aussi engagées pour cette bonne cause tandis qu’à Épervans, les associations sportives ont donné de leur temps avec la participation du club de Foot, celui de la boxe ou encore l’association de la Zumba !

Sur la journée du samedi, le VCSM a organisé une randonnée cycliste. (Plus d’infos ici)

Puis, à la suite de l’inauguration officielle, ce sont 120 marcheurs qui se sont élancés sur le parcours de 7,7 kilomètres ce samedi en fin d’après-midi.

Enfin, ce beau week-end solidaire s’est clôturé par un repas festif et convivial au sein de la salle des fêtes Pierre Baumann où 270 repas avaient été réservés !



Les communes de « La Paroisse » remercient vivement leurs sponsors pour leurs généreux dons à savoir : Carrefour Market , Métro , Netto, Le Agricole, la boulangerie d’Epervans, Aldi, La Farinée et la pharmacie de la Villeneuve.



Le Téléthon des 5 communes vous donne désormais rendez-vous en 2025 à Saint-Marcel !



Amandine Cerrone