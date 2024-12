AVIS DE DECS - Monsieur Jean Pierre ROCHETTE

CHALON-SUR-SAÔNE



Andrée Rochette, son épouse ;

Valérie Rochette, sa fille ;

Michel Baudin, son gendre ;

Mélina Guinot-Chopard,

sa petite-fille ;

ainsi que ses proches

et ses amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean Pierre ROCHETTE

Ancien combattant d'Algérie

survenu à l'âge de 84 ans.

Ses obsèques civiles auront lieu le mardi 17 décembre,

à 13h15, au crématorium de Crissey.

Jean Pierre repose à la chambre funéraire du Pranet à Ouroux-sur-Saône.

Ni plaques, ni fleurs.

La famille remercie le service H.A.D. et le service médical de Chagny.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.