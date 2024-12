Dernière ligne droite avant le concert de Thierry Peinado

Il ne reste plus que quelques heures avant que Thierry Peinado ne monte sur la scène du Clos Bourguignon, avec en 2ème partie Immortel Hallyday. Plus de détails avec Info Chalon.

Le Chalonnais Thierry Peinado et l'Immortel Tribute Hallyday seront ce vendredi soir sur la scène du Clos Bourguignon pour rendre deux heures d'hommage au Taulier.

Les dernières répétitions et derniers réglages terminés, tout le monde est au taquet pour faire de ce concert un grand moment d'anthologie à la mémoire de Johnny Hallyday, disparu chez lui à Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine) le 5 décembre 2017 au soir.

Interview

Bonjour Thierry, comment allez-vous à quelques heures du concert ?

Bonjour Karim. Et bien, pour dire vrai, pas mal de stress !

Pourtant, vous n'êtes pas à votre premier concert...

Oui, mais c'est une première du genre à Chalon-sur-Saône et c'est nous qui organisons le spectacle.

Donc, un concert à ne pas rater, je suppose...

C'est cela, vous supposez bien (rires). Blague à part, ça sera une ambiance de folie mais ça sera très qualitatif car pour la première fois, je suis sur scène avec un ancien chanteur d'opéra, Yohvis, et ses musiciens de l'Immortel Tribute Hallyday.

Un enième sosie du Taulier ?

Pas du tout ! Yohvis est, certes, un fan absolu mais ce n'est pas sosie. Il rend un hommage intense et sincère à Johnny Hallyday. Je vous assure, ça tient vraiment la route et ça vaut vraiment le coup de venir.

Comment avez-vous fait connaissance avec Yohvis ?

Nous avons un musicien en commun.

D'accord. Et niveau gestion ?

C'est très compliqué. Il y a tout un tas de détail à gérer, sans parler des impodérables, y compris les égos de chacun à gérer (rires)

Ah bon ?

Je plaisante mais le stress s'accumule à mesurer que les heures s'écoulent. Surtout que c'est pas mon truc l'organisation, je laisse ça à Jean-François (rires)

Jean-François Mauguin, celui qui avait organisé chez lui il y a deux ans, la Gargote ?

Lui-même ! Oui, c'était des moments musicaux vraiment sympas. Sans Jean-François, tout ceci n'aurait pas été possible.

Une aide précieuse, en somme. Pouvez-vous nous en dire plus sur Yohvis ?

Pour en revenir à Yohvis, il a été trés marqué par la disparition de Johnny Hallyday. Pour lui rendre hommage, il a réuni autour de lui des musiciens talentueux et ça, le public va vite s'en rendre compte. Encore une fois, Yohvis n'est pas un sosie. Il apporte sa belle voix de ténor pour le plus bel hommage possible à Johnny.

Intéressante donc cette 2ème partie...

La première partie aussi (rires). Oui, vraiment car tout en humilité et sincérité, Yohvis et ses musiciens vont mettre le feu sur la scène avec des chansons aussi connues et d'autres méconnues mais qui méritent tout autant d'être jouées. Un bel hommage qui j'espère plaira à tous les fans de Johnny.

Pour revenir sur votre partie, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ?

Ce sera l'occasion de présenter au public, les titres de mon nouvel album, Seul au monde, mais pas que...

Donc rendez-vous ce soir au Clos Bourguignon...

Oui, à 20 heures, 12 Avenue Monnot, à Chalon-sur-Saône, vente de CDs pendant l'entracte.

Merci Thierry Peinado et bon concert !

À noter que ce concert sera aussi pour Thierry Peinado, l'occasion de chanter «Les hommes de dos», en hommage à Laurent Bonnelli, un ami disparu trop tôt du chanteur et auteur des paroles, «Le Temps» et «IA IA», son dernier single aux paroles qui collent bien à un sujet d'actualité.

Et, vu le nombre des réservations, les portes du Clos Bourguignon seront ouvertes à partir de 19 heures 45.

Tarif : 18 euros.

Plus d'information et de réservation au 03 85 48 37 07 ou au 06 63 07 58 12. En ligne à thierrypeinado.com

(Crédits photos : © Laurent Bon Photo)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati