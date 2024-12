Mercredi 18 décembre : réservez votre soirée sketches gratuite à Côté Rhum !

Après les succès du 7 et du 27 novembre, une nouvelle date à retenir : le mercredi 18 décembre avec deux sessions au choix : 19 h ou 20 h 30.

Soirée de sketches, de rire et d’impro présentée par la Récréation Stand up : une ambiance intimiste dans laquelle les humoristes et leur public établissent une belle connivence.

Venez découvrir les talents de demain : Thiébaud, Thomas, Maël et Papadelaziz.

Côté Rhum a déjà eu le plaisir d’accueillir le comédien Thiébaud Derozier lors de sa première soirée stand up. Ce jeune Dijonnais de 22 ans – qui a fondé le Comedy Club dijonnais – a assuré les premières parties de grands noms comme Paul Mirabel.

Le principe des soirées COMEDY NIGHT

Entrée gratuite pour assister à ces soirées stand up du Comedy Club dijonnais. Deux sessions : l’une à 19 h, l’autre à 20 h 30. Il est demandé au public d’arriver 20 minutes avant le début.

Une consommation est obligatoire et vous pourrez trouver une carte de petite restauration sur place.

Les humoristes sont rémunérés « au chapeau », invitant les spectateurs, à l’issue de la session, à contribuer à la hauteur de leurs moyens et de leurs rires.



Capacité de la salle environ 45 places. Pensez à réserver par SMS uniquement au : 06 11 83 71 69.

Bar Côté Rhum

La récréation Stand up (deux sessions : 19 h et 20 h 30)

Mercredi 18 décembre, réservation par SMS uniquement au 06 11 83 71 69

8, rue de Strasbourg (sur l’île Saint-Laurent) à Chalon-sur-Saône (71100)

Page FB Côté Rhum : Coterhumchalon