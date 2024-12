Dracy-le-fort, Montbellet, Sennecey le Grand, Monceau les Mines... des accidents en pagaille ce vendredi soir

Avec des conditions de circulation détériorées à cause du brouillard ce vendredi soir, les accidents se sont multipliés. A Dracy le Fort, sur la RD 981, une perte de contrôle a nécessité la mobilisation d'une dizaine de sapeurs-pompiers. Même interventio du côté de Montbellet une demi-heure plus tard, vers 18H30, avec une nouvelle perte de contrôle et la mobilisation d'une dizaine de sapeurs-pompiers. Vers 20h30, à Sennecey le Grand, c'est une petite collision entre deux voitures, avenue de 4 septembre, qui a été signalée, avec la prise en charge d'une blessée légère. Enfin à Montceau les Mines, peu avant 22H, au niveau du rond-point du Champ du moulin, les services sont intervenus après une collision entre deux voitures, et la prise en charge d'une victime choquée par l'accident.