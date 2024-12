Route 71 - La Saône et Loire distinguée dans le cadre des Trophées de la Communication

Le conseil départemental de Saône et Loire a déposé un dossier dans le cadre des trophées de la communication qui se tiennent chaque année au sein de la catégorie meilleure expérience digitale/application.

Face à des poids lourds de la communication et face à des budgets diamétralement opposés, la Saône et Loire décroche le 5e prix, derrière des acteurs comme La Poste ou la région Occitanie pour ne citer qu'eux. Sur les 32 catégories, ce sont quelques 600 dossiers venus de toute la France qui ont été déposés et expertisés par le jury.

Une fierté pour le département et sa VP en charge du tourisme, Elisabeth Roblot, qui remercie ses équipes toujours mobilisées sur la promotion du territoire. "C’est un travail d’équipe, entre la mission tourisme et la direction de la communication" a tenu à préciser la Vice-Présidente.

"La Saône et Loire, grâce à la volonté d André Accary continue de de faire connaître ! Cela passe par des campagnes de communication d’envergure, le développement d’outils innovants tels que cette application et de nombreuses actions en lien avec les partenaires. "