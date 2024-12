Assemblée Générale ordinaire de l’USMC : une année normale avec un bon moral et beaucoup de projets.

Les membres représentant les associations étaient nombreux à l’Assemblée générale ordinaire de l’Union des Sociétés Musicales et Chorales de Chalon-sur-Saône ce mercredi 11 décembre.

André Genot président de l’USMC a ouvert la séance, le quorum étant atteint. Le président a fait un rapide discours d’introduction de la soirée et mis à l’approbation le PV de l’AG 2023.

Il a salué la présence de Maxime Ravenet adjoint en charge du monde associatif, de Dominique Rougeron conseillère déléguée en charge des relations avec les bénévoles associatifs et d’Elyette Gien présidente de la CMF71. D’autres personnalités invitées prévues à cette AG étaient malheureusement absentes. L’AG de l’USMC est toujours un moment privilégié pour mieux connaitre les associations et les 7 à 800 adhérents qui œuvrent pour développer la culture sur notre territoire.

Patrice Schaal secrétaire a présenté à l’assemblée les activités avec un gros point sur la présence de membres aux AG des sociétés. De son allocution, il en ressort que l’année 2024 a été une année normale avec un bon moral et beaucoup de projets, des effectifs qui se maintiennent, des productions de qualité avec toujours un déficit de participation du public difficile à attirer et le lancement d’une manifestation commune, baptisée « Gala de l’union », qui vise à donner de la visibilité aux formations et à montrer le savoir-faire aux chalonnais.

Marie-Françoise Gillot, trésorière, a présenté les comptes de l’USMC, comptes dont le résultat au 10 décembre 2024 est positif.

André Genot a repris la parole pour expliquer la répartition des subventions, répartition qui a fait l’objet d’un débat en réunion de CA du 20 novembre 2024 et présentée telle qu’approuvée lors de cette séance de CA.

Il a donné les orientations de la municipalité pour les subventions 2025 et il a ajouté : « Pour les associations, les services de la Mairie ont poursuivi à mesurer le poids (en pourcentage) que représente la subvention attribuée par rapport aux dépenses de fonctionnement (ébauche d’harmonisation). Les contraintes budgétaires liées à l’endettement de l’Etat ne présagent pas d’une possible augmentation des subventions. Une idée : si les ressources propres ne suffisent plus, alors le recours à des partenariats pourrait être une incitation à creuser. »

Après les explications sur les modes de calculs, les demandes de subventions présentées à la mairie de Chalon seront identiques à celles de 2023. (CA du 20/11/24).

En ce qui concerne la somme appelée « Le coussin » : Pas de distribution de coussin de l’année 2024 pour cause d’affectation à l’organisation du Gala de l’Union en 2025.

Le président André Genot a présenté son rapport moral laissant entendre la prise en compte des difficultés des associations. Au regard des difficultés financières du pays, il souhaite que la partie affectée aux subventions attribuées aux associations chalonnaises soient maintenues en volume ; si le besoin pour une association était avéré, l’Union est en capacité d’apporter un soutien adapté.

« Avant de conclure, je me réjouis que l’année 2025 soit l’aboutissement de l’idée d’organiser de nouveau une manifestation spécifique de notre Union, à savoir un gala…. En conclusion, gardons cette confiance dans nos capacités, sachons nous montrer unis et fiers d’appartenir à une union active. Continuons à bâtir notre avenir et sachons nous adapter aux évolutions de notre société et du monde qui nous entoure… » a conclu le président.

L’assemblée a procédé au renouvellement du bureau, pas de nouvelle candidature, les membres du bureau se sont représentés et ont été réélus à l’unanimité.

Président : André Genot

Trésorier : Marie-Françoise Gillot

Secrétaire : Patrice Schaal

Secrétaire-adjoint : Mireille Trémoy

Délégué Conservatoire : Anne-Marie Picoche

Délégué CMF : Marie-Françoise Gillot.

La parole a été donnée ensuite aux élus

Maxime Ravenet a insisté sur les aides apportées par la municipalité, il souhaite une mutualisation de chefs de chœurs afin de garantir un nombre d’heures et une amélioration dans l’utilisation des locaux dédiés à la pratique musicale et chorale.

« La municipalité maintiendra les subventions malgré la baisse des dotations de l’état. Cette AG est l’occasion de se voir tous ensemble. L’USMC est le trait d’union entre les pouvoirs publics et les associations. La musique fait rayonner la ville …, rien de mieux que la musique et le chant pour adoucir ces dures périodes… ».

L’assemblée générale s’est terminée autour d’une table pour un moment convivial.

C.Cléaux