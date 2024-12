Rénovation de l’école d’Oslon : l’inauguration c’était ce samedi matin !

Ce samedi 14 décembre, et ce après trois années de travail, l’école totalement rénovée d’Oslon a été inaugurée.

Un challenge de rénovation énergétique réussie

Ce projet de rénovation, bien au delà d’améliorer l’aspect purement esthétique de l’école, avait quatre objectifs majeurs :

*Diminuer les consommations énergétiques de l’école (42%) et améliorer le confort d’été

*Mettre aux normes le bâtiment en matière de sécurité incendie et électrique

*Augmenter le confort et les conditions de travail des élèves et de l’équipe pédagogique

*Favoriser l’infiltration des eaux pluviales dans la cour de l’école.

La recette du succès du projet : une équipe dédiée au suivi de toutes les étapes et une étroite collaboration avec le corps enseignant

Afin de ne passer à côté d’aucune difficulté et d’avoir un suivi complet, Yvan Noël, maire de la commune avait confié l’ensemble du suivi de son projet à cinq de ses élus : Jean Luc, Valérie puis Claudine, Joelle, Aline et Pascal.

« La gestion hebdomadaire du chantier avec tous les acteurs a été une vraie clé de succès de livrer en qualité et dans le délai » a ainsi indiqué Pascal Van Dorsselaer lors de son discours d’inauguration.

Ce projet a également été réalisé en coactivité, avec plusieurs mouvements de classe et en associant les 5 professeures des écoles et ATSEM dans les décisions.

D’abord étonnée d’être sollicitée puis très impliquée dans le projet, l’équipe pédagogique s’est vue ravie de pouvoir donner son avis.

« Merci aussi aux parents d’élèves qui se sont impliqués lors des déménagements de classe et qui ont suivi le projet lors de présentations organisées avec des stands à la sortie de l’école » a ajouté Pascal.

Une chasse aux subventions fructueuse mais un suivi administratif épineux

« La particularité d'une petite commune est d'avoir souvent les poches vides. (…) Je dois dire que l'ensemble des entités sollicitées ont répondu présentes. Nous remercions donc, l'Europe, l'Etat, la Région Bourgogne Franche Comté, le Département de Saône et Loire et le Grand Chalon qui ont chacun à leur niveau contribué à la réalisation de ce rêve sous la bienveillance de notre Sous-Préfet. Si l’obtention des subventions s’est déroulée de manière relativement fluide, leur versement, en revanche, a été et est un véritable parcours du combattant. Ce point demeure un enjeu majeur de simplification administrative » a ainsi soulevé Pascal.

De nombreux beau projets à venir pour Oslon

Après avoir remercié l’ensemble des acteurs ayant participé de près ou de loin à ce projet et avoir félicité sa si belle réalisation, Monsieur le Maire, Yvan Noël, a prouvé qu’il ne comptait pas s’arrêter là avec l’exposition d’autres projets envisagés pour sa commune :

*L’aménagement de la RD 678

*La pose de panneaux photovoltaïques sur le toit de la salle polyvalente

*L’aménagement de l’Aire Nature et Loisirs

*La rénovation énergétique du bloc Mairie et la mise aux normes PMR

*Le développement de nouvelles habitations et la venue de nouvelles activités.



Après avoir coupé le traditionnel ruban tricolore devant les locaux de cette belle réalisation, un premier moment convivial a été partagé au sein de l’école, qui pour sûr, en accueillera bien d’autres pour de longues années à venir.



Amandine Cerrone