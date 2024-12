SPA de Châtenoy : un élan de générosité pour un Noël des Animaux réussi !

Samedi 14, les visiteurs ont été les Pères Noël des chats et chiens, apportant une multitude de dons et de cadeaux au pied du sapin. Nos protégés ont été gâtés comme jamais. Photo-reportage.

Le refuge SPA de Châtenoy-le-Royal a ouvert ses portes pour une journée exceptionnelle dédiée au Noël de ses animaux. Grâce à la présence nombreuse et chaleureuse des visiteurs, cette après-midi a été un véritable succès. Vous, chers visiteurs, avez été les Pères Noël des chats et chiens, apportant une multitude de dons et de cadeaux au pied du sapin. La générosité de tous a permis aux animaux d’être gâtés comme jamais.

Parmi les moments forts de la journée, la tombola « spéciale animaux » a rencontré un franc succès. Les quatre gagnants des gros lots ont été contactés pour venir chercher leurs « dodos garnis ».

Les visiteurs ont également pu se réchauffer avec les délicieuses gourmandises proposées par les bénévoles à la buvette : gaufres, vin chaud, et chocolat chaud ont régalé petits et grands.

Le défilé des loulous

La petite touche glamour de l’après-midi a été le défilé des modèles à quatre pattes. Les adorables chiens ont défilé, habillés des manteaux confectionnés par les bénévoles ou petites mains anonymes, à partir de laine, couvertures et tissus récupérés dans les dons textiles. Ces attendrissants top-modèles se sont prêtés au jeu avec enthousiasme et ont montré toute leur gentillesse. Cette initiative avait vocation à rappeler qu’ils sont bien sûr disponibles à l’adoption, mais aussi qu’il faut savoir aller au-delà des apparences, car malheureusement, ce ne sont pas les chiens les plus populaires dans les refuges.

Les boules de poils ont profité eux aussi de la présence des visiteurs dans leur chatterie aux couleurs de Noël, pour des échanges tendres de mots doux, de caresses et de ronrons.

Au nom du refuge Ernest L’Henry, la présidente, Martine Tarby, tient à exprimer sa profonde gratitude à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette journée. La bienveillance, la gentillesse et le soutien de tous ont réchauffé le cœur des pensionnaires et encouragent l’œuvre des bénévoles et le travail dévoué des salariés qui contribuent chaque jour aux soins et au mieux-être des animaux. Grâce à vous, les protégés pourront profiter des dons pour cette fin d’année. « Nous sommes reconnaissants et touchés par tant de considération envers les animaux des refuges. Heureusement, il existe des personnes généreuses et sensibles à notre cause. Mille mercis à tous pour votre soutien et votre amour des animaux ».

La compassion pour les animaux est intimement liée à la bonté de caractère et on peut affirmer avec assurance que celui qui est cruel envers les animaux ne peut pas être un homme bon.

Arthur Schopenhauer.

Les visites de nos anciens protégés

Nous avons eu le plaisir de retrouver quelques-uns de nos anciens protégés venus fêter avec nous le Noël des animaux.

FLIP a fait un très bon usage du porte-clés en crochet réalisé par une créatrice anonyme et proposé à la vente au profit du refuge.

Retrouvailles émouvantes de Michelle, lutin bénévole avec Yvoire, dont Infochalon avait conté l’histoire de son adoption par Martine .

Louna est passée faire un petit coucou à ses anciens amis et leur a montré à quel point elle avait la forme.

Visite de Vaïna, adoptée chiot, qui est maintenant une jolie louloute calme et épanouie. La veille, opération « Emballage de vos cadeaux » réussie En parallèle, vendredi 13 décembre, nos bénévoles étaient présents au centre commercial Carrefour Chalon Sud pour emballer vos cadeaux de Noël. Cette opération a également rencontré un grand succès, et nous remercions chaleureusement les clients qui ont apporté des dons et des petits cadeaux pour nos protégés en échange de leurs paquets joliment emballés.

Tous vos dons de matériel ou cadeaux offrent des petits plus pour nos chiens et chats qui attendent, patiemment, la visite qui leur offrira un nouveau foyer. Merci pour eux.

Plus de photos ci-dessous (découvrez ceux qui attendent une deuxième famille)

SPA Région chalonnaise – Refuge Ernest L’Henry

Rue des Rotondes, 71880 Châtenoy-le-Royal

Tél. : 03 85 87 90 01

Site : spa-chalon71.fr

Mail : [email protected]