"Lycée de Velet : une fermeture injustifiable pour le territoire d'Étang-sur-Arroux" assure le député Aurélien Dutremble

Après ma rencontre ce jeudi avec les élus de la commune d'Étang-sur-Arroux, je tiens à exprimer ma profonde inquiétude face à la fermeture annoncée du lycée de Velet, projet porté par la majorité écolo-socialiste de la région.

Le lycée de Velet ne se limite pas à être un simple établissement scolaire. Il est un véritable pilier pour la commune et pour l'ensemble du territoire, jouant un rôle fondamental dans la vie éducative et sociale des jeunes à Étang-sur-Arroux. Sa fermeture, couplée à son transfert dans une autre commune, serait un coup dur pour les familles, les commerçants, les habitants et l’ensemble des acteurs locaux, sans compter l’impact direct sur l’attractivité de la commune et de son territoire.

Lors de ma rencontre avec les élus locaux, nous avons partagé les mêmes préoccupations concernant les conséquences de cette fermeture. Ce lycée est un acteur clé pour l'emploi, le développement économique de notre territoire. Sa fermeture entraînerait une diminution de l'attractivité pour les jeunes, qui se verraient contraints de se déplacer plus loin, et fragiliserait l’EPIDE, établissement de réinsertion social et professionnel, qui est intimement lié au lycée.

Avec le Rassemblement National, nous avons toujours défendu une politique de justice territoriale, et il est inadmissible que les habitants des territoires ruraux soient pénalisés par des décisions qui affaiblissent leur accès à l'éducation, de surcroît à une filière d'excellence, et aux services publics. La fermeture de ce lycée représenterait une inégalité flagrante pour les jeunes de notre région, en réduisant leurs opportunités et en accentuant les fractures territoriales.

Je me fais un devoir de défendre fermement le maintien de ce lycée à Étang-sur-Arroux, aux côtés des élus et des habitants qui refusent cette décision. La fermeture du lycée de Velet serait une injustice pour tous ceux qui, chaque jour, œuvrent pour la vitalité de la commune.

Je reste plus que jamais mobilisé pour empêcher cette décision et garantir un avenir meilleur aux jeunes et surtout à la commune d’Étang-sur-Arroux.

Aurélien Dutremble



Député de Saône-et-Loire