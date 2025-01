Retour sur la 28ème soirée des courts-métrages de La Bobine

Et pour cette 28ème édition, pas de Gilles Colpart. Plus de détails avec Info Chalon.

Comme à l'accoutumé, La Bobine, l'association chalonnaise pour le cinéma, donnait rendez-vous au Mégarama Chalon pour sa soirée des courts-métrages. Au programme cette 28ème édition, huit films courts.

Gilles Colpart, qui devait initialement présenter la soirée, étant absent, c'est Pascal, membre de l'association, qui l'a remplacé au pied levé.

Une 28ème soirée des courts-métrages de La Bobine qui a eu lieu en présence de la réalisatrice Florence Miailhe, laquelle était déjà venue à Chalon-sur-Saône, lors du festival Chefs Op' en lumières en 2021, pour présenter son premier long-métrage, La Traversée.

Son dernier court, Papillon, Ours de cristal du jury Jeunes catégories Génération K Plus au festival de Berlin 2024 et Prix André Martin au festival d'Annecy 2024, faisait partie de la sélection des huits courts présentés, à l'instar de L'Homme qui ne se taisait pas de Nebosja Slijepcevic, Palme d'or du court-métrage au Festival de Cannes 2024, Une Orange de Jaffa de Mohammed Almughanni, Grand Prix de la sélection internationale du Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand 2024 et Prix du court-métrage européen du Festival de court-métrage de Cracovie 2024, L'Arène de Raphaël Personnaz, les quatre premiers courts présentés avant l'entracte au cours duquel des bénévoles de La Bobine ont offert des esquimaux.

Après l'entracte, les spectateurs ont pu découvrir There is no Friend's House de Abbas Taheri, Prix Étudiants au Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand 2024, Avec l'humanité qui convient de Kacper Checinski, Prix SACD de la première œuvre de fiction au Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand 2024, Et si le soleil plongeait dans l'océan des nues de Wissam Charaf, Prix Unifrance au Festival Tous Courts d'Aix-en-Provence 2023 et Prix spécial du jury du Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand 2024, et 13 euros de Bertrand Gonçalves et Guillaume Courty.

La soirée s'est terminée sur un débat animé par Florence Miailhe et Pascal.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati