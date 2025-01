Restriction de circulation des poids-lourds sur une partie de la Bourgogne

La circulation des véhicules de transport de marchandise de plus de 7,5 tonnes est interdite aujourd'hui de 16h à 22h sur le réseau autoroutier et sur le réseau national des départements de la Côte-d'Or, du Doubs et du Jura.

Les véhicules poids lourds circulant sur le réseau autoroutier de la Saône-et-Loire sont invités à stationner sur les aires habituelles d'autoroutes du département avant d'accéder aux départements précités.