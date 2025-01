Virey le Grand d’hier vu par Baptiste jeune virois passionné d’histoire.

L’histoire, c’est toute sa vie, à 21 ans, il fréquente la Sorbonne Paris IV et prépare un master d’histoire après avoir fait 2 années de prépa plus une licence à Strasbourg dans le même domaine d’études.

Pour compléter son implication dans la commune de Virey le Grand, toujours sur le sujet qui lui tient à cœur, il a créé en juin 2024 l’association « Histoire et patrimoine », association qu’il a présentée à la rencontre des associations patrimoniales du chalonnais.

Baptiste Maillot, un jeune homme qui s’investit :

Info Chalon : quand avez-vous pris conscience qu’il y avait quelque chose à faire sur le patrimoine virois ?

Baptiste Maillot : « Dès mon plus jeune âge, l’histoire me passionne, je suis curieux. Il faut dire que cette passion est partagée par toute la famille, parents, grands-parents, mais je suis le premier à faire des études d’histoire. Mes parents s’intéressaient déjà à l’histoire de la commune, c’était une évidence pour moi. »

IC : Baptiste, parlez-nous de vos projets ?

B.Maillot : « J’ai fait deux années de prépa, et ensuite j’ai obtenu ma licence à Strasbourg. Depuis la rentrée 2024, je suis en première année de Master à La Sorbonne Paris IV. Mon mémoire sera sur la vie du comte Jean de Chalon. Le doctorat et l’agrégation me font rêver mais on verra. »

IC : Vous avez déjà un beau parcours d’études, que pensez-vous faire après ?

B.Maillot : « Je souhaite pouvoir travailler plus tard autour du patrimoine. Rien n’est encore figé »

IC : Vous avez, en parallèle de vos études, écrit un livre sur l’histoire et le patrimoine communal virois. A 21 ans, c’est déjà une prouesse. Qu’est-ce qui vous a donné l’envie ou plus exactement motivé dans ce colossal projet ?

B.Maillot : A 18 ans, l’idée m’est venue de faire quelque chose sur le patrimoine de la commune mais pris par mes études, je n’ai pas trouvé le temps. A 20 ans, ça a été le départ, 1 an de recherches que ce soit aux archives départementales à Mâcon, à Dijon ou aux archives municipales de Virey, au Diocèse d’Autun et en plus grâce aux informations recueillies çà et là auprès d’habitants virois »

IC : votre livre est paru en Juillet 2024, c’est assez rapide pour une édition ?

B.Maillot : « J’y ai passé beaucoup de temps. Une fois le manuscrit rédigé, je l’ai fait lire à des personnes de mon entourage, en premier à mes parents, pour relecture et corrections. La version finalisée de mon ouvrage « Virey-le-Grand, un village de Bourgogne du Sud » est paru en juillet dernier, en tenant compte des remarques. Lors de mes recherches dans les archives de la mairie, Guillaume Thiebaut maire de la commune m’a vu et il m’a posé cette question : Pourquoi ne pas faire une association sur le patrimoine communal ? et c’est comme ça qu’en mars le projet de l’association a débuté. »

IC : Pour la rencontre des associations patrimoniales, vous avez accueilli les membres à Virey, étiez-vous assez nombreux pour préparer un tel évènement ?

B.Maillot : « Nous sommes déjà 30 adhérents, c’est bien pour une association qui a officiellement été créée en juillet 2024, un peu en même temps que la sortie de mon livre. »

Le livre de Batiste Maillot est aussi la mémoire de Virois comme celle de Gérard Ponsot, de monsieur Dorier, monsieur Bonnot…

Un exemplaire se trouve à la bibliothèque de Virey en attendant une nouvelle édition de l’ouvrage.

Batiste, actuellement, se consacre totalement à ses études même si des projets, il en a plein la tête.

C.Cléaux