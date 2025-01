"Parce que Saint-Rémy avance, et que Saint-Rémy avance…," un slogan en neuf actes pour les vœux de madame le maire aux habitants de St Rémy.

Bilan 2024, projets 2025, Madame le maire et son équipe municipale ont à cœur de maintenir le dynamisme de Saint Rémy.

Si ce n’est la date de cette cérémonie du 11 janvier 2025, on aurait pu penser se trouver face à un discours de campagne avec son slogan "Parce que Saint-Rémy avance, et que Saint-Rémy avance…," slogan repris 9 fois par madame le maire Florence Plissonnier au cours de son allocution de vœux. Il n’en était rien, simplement une manière de marquer les esprits sur la dynamique engagée par la municipalité pour les san-rémois.

Très nombreux étaient celles et ceux venus écouter le discours de vœux de Florence Plissonnier maire de la ville. De nombreux officiels étaient présents, Madame le sénateur Marie Mercier, Monsieur le sénateur Fabien Genet, Monsieur le sous-préfet Olivier Tainturier, Monsieur le conseiller départemental Raymond Burdin, Monsieur le président du Grand Chalon Sébastien Martin, Monsieur le maire de Chalon Gilles Platret, Monsieur le directeur de l’EPSM, Messieurs les représentants des forces de l’ordre, Madame la Directrice Générale des Services, de même que des chefs d’entreprises, agriculteurs, artisans et commerçants, des enseignants et parents d’élèves élus, les représentants du monde associatif de la commune, les membres du Conseil Municipal des Jeunes.

Après avoir remercié toutes les personnes présentes, Florence Plissonnier maire de St Rémy a passé la parole successivement aux groupes d’adjoints qui ont fait un bilan des réalisations et présenté les projets, le tout avec un support vidéo. Les présentations ont été reprises dans le discours du premier édile de la ville avec de grands slogans.

Extraits du discours de Madame le maire :

« C’est avec enthousiasme que je m’adresse à vous en cette nouvelle année. Ce moment est l’occasion de faire le bilan de l’année 2024 et de partager avec vous les perspectives et les projets qui, j’en suis convaincue, continueront à dynamiser notre belle commune en 2025.

Parce que Saint-Rémy avance, et que Saint-Rémy avance avec vous.

Une gestion financière exemplaire : telle est la clé et la garantie de notre autonomie. Je veux tout d’abord vous parler de ce qui est la fondation de notre action : la solidité financière de notre commune. En 10 ans, nous avons réussi un tour de force : réduire de moitié la dette de Saint-Rémy. Cela a été possible grâce à une gestion rigoureuse et des choix stratégiques judicieux…

"Parce que Saint-Rémy avance, et que Saint-Rémy avance avec sagesse".

Pour un avenir durable, il ne suffit pas de préserver nos capacités financières, il faut aussi préserver notre environnement.

Nous avons installé une cuve de récupération d’eau au Centre Technique Municipal… Résultat : plus de 100 000 litres d’eau collectés dans notre cuve et une économie de 20 000 euros prévue en 2025 sur la facture d’eau… le passage à l’éclairage LED a réduit de 75 % notre consommation d’électricité pour l’éclairage public…

"Parce que Saint-Rémy avance, et que Saint-Rémy avance avec sobriété…" »

C’est ainsi que madame le maire a exposé ses 9 grands sujets reprenant chaque fois le même slogan complété de l’action menée :

"Parce que Saint-Rémy avance, et que Saint-Rémy avance en valorisant son patrimoine matériel et surtout humain".

"Parce que Saint-Rémy avance, et que Saint-Rémy avance pour demain".

"Parce que Saint-Rémy avance, et que Saint-Rémy avance grâce à vous".

"Parce que Saint-Rémy avance, et que Saint-Rémy avance durablement".

"Parce que Saint-Rémy avance, et que Saint-Rémy avance en toute sécurité".

"Parce que Saint-Rémy avance, et que Saint-Rémy avance connectée avec son temps".

Florence Plissonnier a mis un gros accent sur la mise en place du budget participatif et le passage par le mécénat pour certaines réalisations, permettant de minimiser le coût, voire de s’en affranchir. Pour 2025 "Place à l’hiver" avec l’installation d’une patinoire financée par mécénat sera le pendant de "Place à l’été" de la période estivale, sont les deux grosses "animations phares" de la municipalité.

« Ensemble, nous avons construit des projets qui répondent aux besoins de chacun, des plus jeunes aux plus âgés, et nous continuerons à œuvrer pour un avenir toujours plus prometteur…

Ensemble, poursuivons notre chemin avec enthousiasme et détermination. Je vous souhaite à toutes et à tous, une année 2025 pétillante et pleine de joie ! »

Une cérémonie de vœux agrémentée de musique avec le trio formé de Mickaël Sevrain au piano, Maxime Formey à la basse et Denis Desbrières à la batterie. Les musiciens ont joué durant l’arrivée des invités et pendant le moment convivial autour du buffet offert par la municipalité.

C.Cléaux