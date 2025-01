La Banda Desperados en concert samedi 18 janvier à la salle des fêtes de Châtenoy le Royal a fait salle comble.

Cette année, pas d’invité pour participer au traditionnel concert de janvier de la Banda Desperados de Châtenoy le Royal à la salle Maurice Ravel.

C’est devant un auditoire au complet où l’on pouvait noter la présence de Fabrice Rignon et Pascale Lepers adjoints représentant la municipalité, d’Elyette Gien présidente de la CMF71, de Gérard Hochart président honoraire de la CMF, de membres d’AMC, de membres de l’Eusébienne, de la reine du carnaval, des reines de quartiers et de communes, que s’est produit la Banda sous deux facettes musicales.

Sous la direction de Joseph Barbosa, la Banda s’est montrée sous sa facette harmonie en interprétant des morceaux traditionnels espagnols. Des rythmes envoutants et surtout plein de fougue espagnole, menés de main de maitre par le chef, ont embarqué le public dans les grands espaces de l’Espagne.

Des titres très évocateurs de la chaleur de l’Espagne : El Gato Montés, paso doble emblématique, avec Calle Sierpes, Nimeno, "Le Sport Roi", "Flamenco Trumpet", "Pottoka", "Xabia" et pour terminer cette première partie "Xaramelaz".

C’est Alexis Volatier qui a fait toute la présentation des morceaux avec sa qualité d’orateur que l’on connait et qui ne laisse personne insensible à ces récits.

Un entracte et la Banda a retrouvé sa facette habituelle de groupe d’animation avec une deuxième partie dirigée par Maxence Lecat. Les morceaux "Heart of Courage", "Le Temps des Colonies", "Monday Morning", "Le Dernier Jour du Disco"… sont vraiment destinés aux prestations extérieures, défilés et manifestations festives type Bodeg'arts. Le public bien chauffé en a redemandé encore et encore. Mais comme on dit : à un moment donné le rideau est tombé, c’était la fin du concert, pas de la Banda Desperados qui réitère cette année avec une manifestation devenue un incontournable.

La Banda Desperados est ravie de vous annoncer la 5e édition du festival Bodeg'arts.

C.Cléaux