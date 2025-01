Une plateforme de prêt de matériel de compensation inaugurée à Chalon sur Saône... mais qu'est-ce-donc ?

La dernière Conférence Nationale du Handicap prévoyait le déploiement dans chaque région d’une plateforme de prêt de matériel de compensation pour sécuriser le parcours vers l’emploi des personnes en situation de Handicap . L’Association de gestion du fonds pour l'insertion des personnes handicapées (Agefiph) et le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) crée en s’appuyant sur les compétences et l’expertise de la Mutualité Française de Saône et Loire la plateforme de prêts en région Bourgogne-Franche-Comté.

Cette nouvelle mission confiée à la Mutualité Française Saône-et-Loire inaugure une nouvelle étape dans son engagement pour l’inclusion.

Dès décembre 2024, une plateforme innovante de prêt de matériel a été mise en service en Bourgogne Franche-Comté.

Mise en oeuvre par le service Ergothérapie de la Mutualité Française Saône-et-Loire, ce dispositif innovant permet aux personnes en situation de handicap d’accéder rapidement et gratuitement à des équipements adaptés (fauteuils ergonomiques, claviers spécifiques, solutions technologiques, etc.). Cette plateforme de prêt permet de prévenir les ruptures de parcours dans l’emploi ou la formation, tout en facilitant une transition vers des solutions pérennes.

Les Objectifs de cette plateforme

- Permettre à une personne bénéficiaire de l'Obligation d'Emploi Travailleur Handicapé recrutée dans le cadre d'un contrat court ou en formation professionnelle d'accéder à une solution de compensation rapide, adaptée et ponctuelle,

- Favoriser l'accès à la formation en milieu ordinaire par le biais d'un prêt de matériel

- Répondre à un besoin d'adaptation dans le cadre d'une prise de poste.

Un engagement renforcé de la Mutualité

Le service d’ergothérapie de la Mutualité Française Saône-et-Loire est le pilote pour la mise en oeuvre de la plateforme de prêt de matériel.

Pour déployer le dispositif sur toute la Région Bourgogne-Franche-Comté, le service d’ergothérapie de la Mutualité Française Saône-et-Loire s’appuie sur l’organisation de VYV 3 Bourgogne pour les départements de la Côte d’Or et de la Nièvre et de l’Yonne.

La Mutualité Française Saône-et-Loire assurera quant à elle les interventions sur le Doubs, le Jura, La Haute-Saône, la Saône-et-Loire et le Territoire de Belfort .

Avec ce projet, la Mutualité Française Saône-et-Loire réaffirme sa mission : proposer des solutions concrètes et solidaires pour répondre aux besoins spécifiques des personnes en situation de handicap. Elle renforce ainsi sa position en tant que référence régionale dans ce domaine.

L’inauguration de cette plateforme sest tenue au siège de la Mutualité Française Saône-et-Loire, en présence du sous-préfet de Chalon-sur-Saône Monsieur Olivier Tainturier, référent Handicap de Saône-et-Loire, les partenaires institutionnels de l’emploi et la formation, des acteurs locaux et les professionnels de l’inclusion des personnes en situation de handicap.