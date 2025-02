16e Journée de Fédérale 2, RTC 45-C.A Pontarlier 17 : les chalonnais restent intraitables à domicile

Découvrez le résumé du match et le photoreportage info-chalon.com

Dimanche, 9 février 2025 à 15 heures 15, sur son terrain fétiche Louis Brailly, le RTC (Rubgy Tango Chalonnais) recevait dans le cadre du match de la 16e journée de Fédérale 2 (poule 1), l’équipe de C.A Pontarlier qui est lanterne rouge du championnat et qui totalise 11 points pour 1 victoire et 12 défaites.

Une équipe, qui sur la 15ème journée, et alors qu’elle jouait à domicile, recevait une correction par le SCUF sur le score de 50 à 1 une équipe toutefois qui lors de la 14ème journée et malgré une défaite à Bourges avait été capable de résister avant de céder 41 à 22. Les chalonnais devaient donc se méfier de leur adversaire et de ne pas appliquer le syndrome français : ‘celui d’avoir gagné avant de jouer’!

Le RTC lui, 5ème avec 46 points pour 9 matchs gagnés, 1 nul et 5 défaites, malgré la défaite de dimanche dernier à Lons le Saunier où ils ont empoché toutefois le bonus défensif, est en confiance à domicile avec les victoires contre le Creusot (20 à 11) contre Ris Orangis (14 à 12), Meaux (27 à 3).

Des chalonnais très confiants à domicile qui se devaient devant leur public de franchir l’obstacle doubiste qui se présentait à eux pour grapiller des points et remonter parmi les premiers du classement. En effet en cas de victoire chalonnaise, les tangos pouvaient profiter au classement de Lons qui allaient affronter le PUC (1er), Antony Métro qui recevait le Creusot (3e), Bourges qui recevait le SCUF et Ris qui recevait Grand Dole, pour se positionner dans les 4 premières places

Le résumé de la rencontre et la fiche technique de la rencontre

Terrain : Gras Condition atmosphérique : Temps froid 4°

Vent : Léger sans influence Affluence : 300 personnes

Entraineurs Chalon: Christophe Cabadaïs et Clément Camuset

Pour Pontarlier: François Humblot et José Diac

Très bon arbitrage d’Amine Attalah (Ligue I.D.F)

Délégué du match : Sébastien Gros (Ligue BGFC)

Superviseur Fédéral : Pierre Bertherat (Ligue AURA)

Carton jaune pour Chalon : Martin (27’)

Carton jaune pour Pontarlier: Seiler (57’)

Rentrés côté Chalon-sur-Saône : Takouachet S (42’), Linas (44’), Takouachet Y (49’), Garcia et Gonon (59’), Futin et Goyaux (65’

Rentrés côté Pontarlier: Saillard (40’), Gommeret (49’), Bressand et Baud (55’),Kurunakatini (60’), Cuenot et Roch (69’)

Physionomie 1ère mi-temps :

Il ne fallait pas être en retard au stade Léo Lagrange car les rugbymans chalonnais avaient décidé de prendre le taureau par les cornes et commencer tambour battant avec un essai inscrit dès 1’ 50 de jeu. Une première mi-temps que les chalonnais vont dominer sans vraiment creuser l’écart au score.

Le match débute à 15 heures 15

C’est un match à 100 à l’heure qui commence avec une pression chalonnaise sur les doubistes qui sont vite débordés sur une action collective rondement menée avec un ballon qui arrive sur l’aile à Sibille qui aplatit en coin. Un essai qui sera transformé par Paquelet (Chalon 7 Pontarlier 0, 2’). Les visiteurs tentent de régir par une occupation dans le camp chalonnais et obtiennent une pénalité pour un ballon chalonnais gardé au sol, pénalité qui sera transformée par Stab (Chalon 7 Pontarlier 3, 8’). Si les pontissaliens tentent de mettre en place un mini-pressing, ils vont se faire contrer sur une touche jouée dans le camp chalonnais et récupérée par les tangos. A ce moment une action collective se met en place et sur une succession de passe les locaux vont traverser tout le terrain pour un essai signé Humbey qui sera transformé par Paquelet (Chalon 14 Pontarlier 3, 14’). Des joueurs chalonnais qui se mettront à la faute à 38 mètres des poteaux, mais la pénalité sifflée par monsieur l’arbitre ne sera pas transformée par le buteur de Pontarlier Stab (17’). Chalon continue de pousser et sera fort logiquement récompensé par le jeune Chapuis qui transperce la défense doubiste pour aplatir le cuir à proximité des poteaux, essai qui sera transformé par Paquelet (Chalon 19 Pontarlier 3, 33’). Les tangos se font néanmoins berner sur un contre rapidement joué par Malfroy qui sert son aile gauche et suite à une succession de passes le ballon arrive à Stab qui ne se fait pas prier pour aplatir le cuir dans l’embut chalonnais. Essai qui sera transformé par le buteur visiteur Stab (Chalon 19 Pontarlier 10, 37’). C’est sur ce score que la mi-temps sera sifflée.

Physionomie deuxième mi-temps :

C’est une mi-temps entièrement chalonnaise où les pontissaliens n’ont fait que de subir les assauts des ‘tangos’. Une mi-temps où si les chalonnais ont confondu certaines fois vitesse et précipitation, ils ont su imprégner leur jeu à l’adversaire afin d’obtenir une victoire méritée. Et ce n’est pas un essai visiteur en fin de partie (75’) qui a perturbé les chalonnais, puisqu’ils ont répliqué aux visiteurs en fin de match (82’).

2ème mi-temps (16 H 10)

Dès l’entame de la deuxième mi-temps, les chalonnais ont décidé d’imprégner un gros rythme de jeu et ils privent de ballons les visiteurs en se ruant comme des mords de faim dans le camp adverse. C’est fort logiquement qu’ils sont récompensés suite à une succession de passe par un essai en force de Renzullo. Essai qui sera transformé par Paquelet (Chalon 26 Pontarlier 10, 48’). Chalon qui ne lâche rien et sur une nouvelle incursion dans le camp adverse le ballon arrive à Fournier qui aplatit en coin. Essai qui sera transformé par Paquelet (Chalon 33 Pontarlier 10). Chalon continue de pousser et obtient tout naturellement un nouvel essai par Linas qui ne sera pas transformé par Paquelet (Chalon 40 Pontarlier 10, 61’). C’est à ce moment la que le jeu va s’équilibrer entre les deux équipes et les visiteurs vont reprendre un peu du poil de la bête pour développer un jeu de passe et une domination qui sera récompensée suite à une faute de main chalonnaise qui propulse le ballon en retrait, le rebond est favorable à Gommeret qui se saisit du ballon ovale et part seul aplatir le cuir au milieu des poteaux chalonnais. Essai qui sera transformé par Stab (Chalon 40 pontarlier 17, 73’). Mais c’était mal connaitre le sursaut d’orgueil des chalonnais qui répliquaient en fin de match par un essai en coin de Y Talouachet non transformé par Paquelet (Chalon 45 Pontarlier 17, 82’).

Côté journalistique, si toute l’équipe est à féliciter, on a aimé les prestations de Renzullo et Goyaux puissants en percussion, Lacomme à la récupération, celles de Lafay et Chapuis qui arrivent à percuter les lignes adverses lors des contre-offensives, la vista de Paquelet qui amène une sécurité défensive et la bonne rentrée de Garcia, un joueur très prometteur.

En fin de match, les chalonnais pouvaient célébrer leur victoire !

Félicitations aux joueurs chalonnais qui grâce à cette victoire montent sur la troisième marche du podium au classement général avec 51 points devant Lons-le-Saunier 50 points.

Lors de ce match, on notait la présence de Jean Luc Durand, Vice-président de l’O.M.S.

Souhaitons bonne chance aux chalonnais qui se rendent dimanche prochain à Bourges, équipe que les chalonnais avaient dominé au match aller à Chalon sur le score de 34 à 18.

