"Retraités, attention danger" pointe la CFDT retraités de Saône et loire

Lors de leur conseil syndical trimestriel les retraités CFDT de Saône et Loire ont réagi vivement à l'actualité et ont décidé d’interpeller les parlementaires du département.

Après avoir échappé de justesse à la non-indexation de leur pension au 1er janvier, puis à la non-indexation pour une moitié d’entre eux, les retraités doivent subir de nouvelles tentatives régressives pour faire des économies sur eux, dans un budget que les dirigeants politiques actuels ont laissé sombrer à -170 Milliards d’Euros (-6,1% du PIB) de déficit sans réagir !

Puis, une nouvelle idée a germé : il s’agirait de supprimer l’abattement de 10% sur les pensions dans le calcul du montant imposable.

Dans un étrange concert à deux voix, Président du COR et Président du MEDEF, on entend

D’une part, Gilbert Cette, le président du COR (Conseil d’Orientation des Retraites), évoquer le possible abandon de cette mesure fiscale lors d’une interview accordée le 6 janvier aux Echos. D'après lui, la suppression de cet abattement pourrait générer une économie d’environ 4 milliards d'euros par an pour les finances publiques en précisant que les retraités les plus modestes seraient épargnés. A quel niveau se situe la notion de « les plus modestes » ? Est-il bien dans son rôle pour cibler les économies (sous-secrétaire d’Etat aux comptes publics peut-être) ?

D’autre part, Patrick Martin, Président du MEDEF (Mouvement des Entreprises de France), acteurs souvent friands de défiscalisation, il « juge ce dispositif « aberrant » et « contre-nature » car il s'applique à des personnes qui ne sont plus soumises à des frais professionnels « !

Faut-il rappeler que ce dispositif, s’il est en relation avec la notion de « Frais Professionnels » pour les salariés, n’a été maintenu par le législateur pour les retraités que pour compenser la baisse de revenus dans l’entrée en retraite. Selon la DREES (Service statistique du Ministère des Solidarités) dans son rapport 2024, le rapport « Pension de retraite de droit direct nette » sur « revenu d’activité net moyen » est de 59,6% (74,3% pour les hommes ….. 45,6% pour les femmes !).

Comment peut-on laisser les grands et riches patrons se lamenter (dont certain, juste de retour de l’intronisation du Président des USA) parce que leurs entreprises seront soumises à un impôt exceptionnel de 8 Milliards pour une année, et demander « froidement », une économie de 4 milliards, de façon pérenne, sur le dos des retraités ? Un peu de décence ne nuirait pas !

La CFDT dénonce le véritable concours Lépine des économies sur les retraités auquel se livre le gouvernement avec l’appui zélé de quelques économistes de plateaux, d’éditorialistes polyvalents en tout donc spécialistes en rien, et de dirigeants politiques et patronaux qui n’ont toujours pas compris que diriger n’est pas régner et surtout c’est autre chose que diviser !

La CFDT a toujours promu et protégé la solidarité entre actifs et retraités. Les retraités étaient significativement présents aux côtés des actifs pour combattre la loi inique de 2024 sur le recul de l’âge de départ en retraite.

Les retraités ne sont pas des nantis ! Ils payent en totalité leur mutuelle-complémentaire santé, ils ont des frais de santé à leur charge, plus élevés que le reste de la population, au cours de leur vie, ils auront souvent un besoin d'aide à la personne avec là aussi un reste à charge important …

Le gouvernement doit être conscient de la détermination des retraités qui, au sein de la CFDT, n’accepteront pas d’être jugés, pointés du doigt en permanence, dépouillés du fruit de leur labeur pendant plus de 40 ans au service de la société dans son ensemble.