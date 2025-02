AVIS DE DECES - Madame Renée LYANNAS née LECLERC

CHÂTENOY-LE-ROYAL



Jean-Luc et Marie-Thérèse LYANNAS,

Catherine et Yves FAVERGEON,

ses enfants ;

ses petits-enfants

et ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Renée LYANNAS

née LECLERC

survenu le 11 février 2025, à l'aube de ses 95 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée samedi 22 février 2025, à 11h15, en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

Renée a rejoint sa fille

Joëlle

décédée en 2016

et son époux

Robert

décédé en 2017.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.