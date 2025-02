Transdev-STAC : Lancement de la plateforme immersive «Vis ma ligne 360°»

Innovation technologique et première en France sur le territoire du Grand Chalon, «Vis ma ligne 360°», c'est la réalité virtuelle au service de l'écoconduite et de la sécurité à bord des bus. Plus de détails avec Info Chalon.

Ce programme inédit, né à Chalon-sur-Saône, en partenariat avec Le Grand Chalon, Transdev-STAC et l'ENSAM de Chalon-sur-Saône (Institut Art et Métiers de Chalon-sur-Saône - Département Image) et ses partenaires actuels E6 Concept et Dynaflow, a été conçu en étroite collaboration avec les équipes de Transdev (formation, sécurité, RH et innovation).

«Vis ma ligne 360°», c'est son nom, permet aux conducteurs de bus d'enregistrer sur une plateforme mobile, leur propre conduite pour ensuite la revivre en tant que passager.

Cette plateforme a été imaginée afin que tous les agents de conduite de Transdev-STAC deviennent passager de leur propre conduite.

Ainsi, il est prévu de former les conducteurs actuels à une écoconduite responsable (impacts attendus : moins de consommation, moins d'accidents, plus de confort), sensibiliser les conducteurs à la sécurité des passagers à bord du véhicule lors des déplacements (impacts attendus : éviter les chutes à bord), valoriser le métier de conducteur auprès des jeunes et des personnes en reconversion (impacts attendus : attractivité marque employeur) et développer un outil de formation continue et interactif (impacts attendus : optimisation des formations conducteurs obligatoires).

Concrètement «Vis ma ligne 360°» associe des films immersifs (réalité virtuelle ou écrans immersifs) sur la base de plusieurs scénarios de conduite au quotidien : abords ou départs d'un arrêt, accélération, dépassement de vélos, etc, à une plateforme de simulation qui fait ressentir au conducteur l'expérience vécue à bord par les passagers.

Au-delà des scénarios pré-enregistrés, les trajets de bus sont mémorisés à l'aide d'un PC spécialement imaginé : ainsi, le trajet est filmé en enregistrant les mouvements du bus grâce aux capteurs embarqués.

Une fois enregistrés, un trajet de bus peut être rejoué dans un simulateur de mouvements. Cette application innovante pourra également être couplée avec des données issues du système embarqué qui permet d'obtenir les consommations de carburant en temps réel ainsi que les accélérations et décélérations du véhicule qui influent sur la consommation d'énergie.

«Vis ma ligne 360°», c'est aussi repenser le métier de conducteur de bus...

En plus de l'amélioration des performances d'écoconduite, le métier de conducteur est ici revu dans sa globalité, puisque la plateforme permet de travailler spécifiquement sur les enjeux de sécurité et d'expérience voyageur : conduite brusque ou sportive versus conduite souple et douce, respect de la sécurité, dépassement de vélo ou de tiers...

... et ancrer de manière pérenne un comportement de conduite adapté à l'environnement

Cette plateforme immersive sera déployée en avant-première auprès des conducteurs du réseau ZOOM du Grand Chalon afin de les sensibiliser à une conduite plus souple, gage de qualité et de confort mais aussi plus vertueuse pour l'environnement !

À terme, «Vis ma ligne 360°» est destinée à être mise à disposition de tous les réseaux Transdev en France et à l'international.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati