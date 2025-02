La section de Saône-et-Loire de la Société des Membres de la Légion d'Honneur s'engage auprès des plus jeunes

Suite aux dégradations qui ont eu lieu dans le quartier des Saugeraies, à Mâcon, le 19 janvier 2025, le président de la section SMLH de Saône-et-Loire a proposé à l’école primaire Jules Ferry des Saugeraies de réaliser des exposés sur le thème de la prévention des violences et des addictions à destination des élèves de CM1 et de CM2.



Ce type d’exposés, il les réalise depuis trois ans, une semaine par mois, dans les établissements scolaires corses.

Lundi 03 avril et vendredi 07 avril 2025 ce sont 3 exposés de près de deux heures qui ont réunis 72 élèves des trois classes de CM1/CM2 de l’école primaire Jules Ferry.

Ce fut l’inauguration d’un cycle qui concerne trois écoles de la commune de Mâcon : Jules Ferry donc dans le quartier des Saugeraies, Marcel Pagnol dans le quartier des Blanchettes (les 17, 18 et 20 février) où 70 autres élèves des classes de CE2/CM1/CM2 ont été sensibilisés, et Georges Brassens dans le quartier des Gautriats (les 27 mars et 15 mai prochain) ; ce dernier quartier étant accolé à celui des Saugeraies.

Si le sujet de ces exposés était la prévention de la violence et des addictions, le fil directeur en était … « Protéger son cerveau ».

Sans que les faits de dégradations du 19 janvier aient été évoqués, dans un monde où prédomine le virtuel par les réseaux sociaux et le jeu vidéo, le sujet de la violence qu’elle soit verbale, écrite, psychologique et bien sûr physique, a été abordé. Les effets des drogues, de l’alcool et les conséquences de leurs consommations sur la santé mentale, ont été aussi soulignés.

Ces enfants de 9 à 11 ans, dont les parents sont quasiment tous d’origine étrangère, se sont révélés très calmes, très disciplinés et très curieux (bravo à l’encadrement de ces écoles !), n’hésitant pas à poser à l’intervenant des questions qui se révèlent pertinentes.

Cette immersion dans le milieu scolaire de quartiers « défavorisés » de Mâcon nous permet de conclure qu’en matière d’éducation si … « Rien n’est jamais acquis ! », … « Rien non plus n’est jamais perdu ! ».

A chaque enfant, au niveau de l’école maternelle et de l’école primaire, c’est une femme et un homme en devenir qu’il importe d’aider, de guider, dans ce monde rendu plus complexe et dangereux lorsque l’on ne maîtrise pas (dans le sens de « la distance à conserver ») les nouvelles technologies et le traitement de l’information.



Nous avons tous, membres de la SMLH, retraités, seniors, un rôle essentiel à jouer …