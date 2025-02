Le discours de Gilles Platret et le photoreportage info-chalon.com

Dimanche 23 février, à 11 heures, dans les salons du Colisée, rue d’Amsterdam à Chalon-sur-Saône se déroulait la cérémonie de réception des musiques de carnaval.

En présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Jean-Michel Morandière, 11e adjoint en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers, d’Isabel Paulo, Déléguée aux actions en direction des jeunes, de Dominique Rougeron, Conseillère Municipale déléguée aux relations avec les bénévoles associatif, de Monique Brédoire, Conseillère Municipale, déléguée aux relations avec les associations sportives, de Sébastien Mercey, Président du Comité des Fêtes, de Béatrice Grandjean, Vice-Présidente du Comité des fête, Cyril Girardot (organisateur du Carnaband-show)… les groupes de musique ont été mis à l’honneur.

Venant de Chine ( Central Band Of¨People’s Libération Army) des Etats Unis ( US Army Europe and Africa Band & Chorus), d’Autriche (Musikverein Lingenau) des Pays Bas (show & Marching Band MVB Mastricht) du Mexique (Soles Marching Band), les musiciens ont pu échanger entre eux.

Extrait du discours de Gilles Platret : « Messieurs, mesdames, c’est un grand plaisir que de venir vous retrouver ce dimanche matin […] Je pense que nous avons, grâce à vous tous, passé une soirée absolument inoubliable et j’aimerais vous dire merci pour tous les habitants de Chalon-sur-Saône qui étaient 7 000 hier et qui ont pu profiter de votre talent […] Je voudrais en m’adressant à toutes les nationalités qui sont ici présentes, vous dire que votre réunion ici, à toutes et tous, américains, chinois, mexicains, espagnols, néerlandais, autrichiens, français… est un signe d’espoir pour nous. Nous savons tous que nous vivons dans un monde difficile où il y a beaucoup de tensions entre les pays. A chalon, grâce à vous, nous avons réconcilié toutes les nations par la musique et cela nous fait chaud au cœur ! Alors vive le carnaval ! Vive chalon, et vive la musique merci ! ».

Clin d’œil à Sébastien Mercey, Président du Comité des Fêtes et Cyril Girardot (organisateur du Carnaband-show)…

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B