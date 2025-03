Inauguration de la seconde exposition du musée Nicéphore Niépce “Eveningside”

Le 22 février, le musée Nicéphore Niépce inaugurait sa seconde exposition, “Eveningside”, la conclusion de la trilogie de Gregory Crewdson ( avec ‘Cathedral of Pines’ et ‘An Eclipse of Moths’). Ce sont 18 photographies grand format sélectionnées pour habiter l’espace du musée jusqu’au 18 mai qui sont données à voir. L’entièreté des photographies sont des images composées de toutes pièces, des mises en scène, qui ont presque une allure de décor de cinéma. L’étrangeté des œuvres se trouve dans la multitude de détails que regorge chacune d’entre elles, et pourtant plane une forme de vide liée aux thèmes choisis, toujours un peu troublants, des lieux entièrement construits, reconstruits, du mystère qui entoure les personnages… Ces décors fictifs et intemporels attisent la curiosité, interrogent. C’est une fenêtre sur un univers étrange mais pourtant réaliste.

O.MR