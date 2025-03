AVIS DE DECES - Monsieur Georges LORY

LANS - SAINT-MARCEL



Frédéric et Anne-Laure,

Philippe et Lydie,

Guillaume et Françoise,

Virginie et Frédéric,

ses enfants ;

Gwenaelle et Julien, Alexis et Alisson, Nicolas et Nadia, Taïs, Eva, Axel, Quentin,

ses petits-enfants ;

Aaron,

son arrière-petit-fils ;

ses belles-sœurs et beaux-frères ;

ses nièces et neveux ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Georges LORY

survenu à l'âge de 82 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 6 mars 2025 à 14h30 en l'église de Saint-Marcel.

Georges repose au funérarium Paccaud de Saint-Marcel.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

La famille rappelle à votre souvenir

Paulette

son épouse, décédée 2020.