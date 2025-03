Présidence des Républicains : Nathalie Damy, référente de Bruno Retailleau en Saône-et-Loire

Communiqué :

Othman Nasrou, directeur de campagne de Bruno Retailleau, annonce la nomination de Nathalie Damy comme référente de Saône-et-Loire de Bruno Retailleau pour la campagne interne pour la présidence des Républicains.

Conseillère départementale et Maire de Damerey, Nathalie Damy aura pour mission de constituer une équipe afin de faire adhérer et mobiliser les militants, de contacter les élus et de piloter le comité de soutien.

Depuis sa déclaration de candidature, Bruno Retailleau a fait naître un nouvel espoir chez les Français qui partagent massivement nos convictions. Alors qu'elle était donnée pour morte, la droite retrouve aujourd'hui des couleurs et de la vigueur.

Nathalie Damy invite tous les Français qui veulent reconstruire le grand mouvement de droite dont la France a besoin à rejoindre les Républicains. « Nous ne cesserons jamais notre combat pour notre pays, parce que c'est la vocation des gaullistes et des patriotes que nous sommes ».