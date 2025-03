Le propriétaire d’un cirque jugé pour mauvais traitements envers 6 fauves

Communiqué de presse

L'Association Stéphane LAMART « Pour la défense des droits des animaux », reconnue d’utilité publique sera présente le 13 mars 2025 à 14h00devant le tribunal correctionnel de Lille dans le cadre du procès concernant l'exploitation irrégulière d’établissement détenant des animaux non domestiques et mauvais traitements.

Notre association s'est constituée partie civile dans cette procédure et a œuvré en soutien du parquet de Lille pour garantir la saisie et la protection des six fauves, à savoir 3 lionnes et 3 tigresses, nées entre 2016 et 2017. Ces animaux ont été récupérés avec l’aide du refuge La Tanière dans la nuit du vendredi 30 au samedi 31 août 2024 à Villeneuve-d’Ascq (59), où se trouvait le cirque impliqué.

L’opération de sauvetage, menée dans un contexte tendu, a été difficile en raison des tentatives de résistance des forains, qui ont cherché à ralentir la procédure en endommageant le matériel et en créant des obstacles physiques. La situation a nécessité un renfort considérable des forces de l'ordre, qui sont passées de 20 à 80 fonctionnaires, appuyés par les CRS, pour mener à bien l'évacuation. Le convoi escorté par les policiers a traversé plusieurs kilomètres avant que les forains ne fassent finalement demi-tour.

Après une route de 14 heures, les fauves ont été transférés en sécurité au zoo-refuge La Tanière à Nogent-le-Phaye, où ils sont désormais en lieu sûr. L’ensemble de cette opération a été réalisée en une seule journée, un exploit compte tenu des défis logistiques habituellement rencontrés dans de tels sauvetages.

Stéphane LAMART a exprimé sa reconnaissance envers la procureure pour sa réactivité et sa détermination à saisir ces animaux, ainsi que le refuge La Tanière, sans lequel ce sauvetage n’aurait pas été possible.

L’association Stéphane LAMART, représentée par son avocat Maître Patrice GRILLON, sera présente à l’audience du 13 mars 2025 pour soutenir l'action judiciaire et veiller à ce que justice soit rendue pour ces animaux victimes de mauvais traitements.