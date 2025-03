Une conférence santé organisée par le service séniors de la mairie de Saint Rémy en partenariat avec la MTRL.

Une nouvelle conférence de santé avec la MTRL

La Mutuelle MTRL (Mutuelle de la Région Lyonnaise) s’est associée à la commune de Saint Rémy avec laquelle elle avait déjà initié un partenariat il y a quelques années, pour organiser une conférence de santé sur le thème « Bouger : un atout santé pour bien vieillir ». Cette conférence s’adressait aux séniors habitant la commune et elle s’est déroulée lundi 10 mars. Elle a été animée par Elisabeth Valette, enseignante en activité physique adaptée.

Elisabeth Valette en quelques mots :

Après une longue expérience dans la comptabilité, Elisabeth Valette a fait une totale reconversion professionnelle. Elle a fait une formation en licence STAPS APA qui lui a permis d'acquérir de l'expérience, au cours de ses stages, pour exercer le métier d'enseignant en activités physiques adaptées pour des personnes à besoins spécifiques. Titulaire d’un DU activités physiques adaptées, nutrition et cancer, elle peut enseigner "l'activité physique adaptée" lors d'une pathologie chronique et l'intégrer dans le parcours de soins.

Enseignante en "Activité Physique Adaptée" en Auvergne-Rhône-Alpes, elle a créé l’antenne d'une association basée sur Lyon, proposant des séances d'activités physiques adaptées (marche nordique, gym douce, Pilâtes...) sur le territoire beaujolais.

Ce lundi après-midi, en présence de Florence Plissonnier maire de St Rémy et de Thierry Thevenet chargé de développement Prévention ACM (MTRL), Elisabeth Valette a tenu une conférence sur le thème l’activité physique adaptée, reprenant les grands axes primordiaux permettant de maintenir son corps et son esprit en bonne santé en pratiquant les bons gestes et en ayant une bonne capacité physique.

Par une série de clichés, elle a démontré l’importance et les bienfaits de l’activité physique et à contrario les dangers sur notre santé de l’inactivité, n’oubliant pas de parler de l’interaction sur la qualité de vie.

La séance théorique a été suivie de démonstrations sur les postures, les gestes, les exercices à faire pour garder la forme. L’ensemble des séniors présents s’est prêté au jeu et a pleinement participé aux exercices.

A la fin de cette conférence, de nombreux séniors ont exprimé le souhait de faire de la marche nordique, activité reconnue profitable pour la santé.

C.Cléaux