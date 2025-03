Les Jeunes Agriculteurs Bourgogne – Franche-Comté claquent la porte du dialogue avec le Conseil Régional

Cela fait des mois que nous, Jeunes Agriculteurs de Bourgogne Franche-Comté, alertons, des mois que nous interpellons, des mois que nous dénonçons la gestion catastrophique des aides FEADER en Bourgogne Franche-Comté. Nous avons multiplié les cris d’alerte à travers nos mobilisations, nos communiqués, nos lettres ouvertes, nos témoignages et de trop nombreux appels à la raison. Cinq mois, jour pour jour, après notre mobilisation et malgré le plan de sortie de crise, nous déplorons toujours la même situation : pas de versement des fonds prévus pour les agriculteurs, pas de lisibilité et encore moins de vision pour les jeunes agriculteurs de notre région qui en ont besoin.

La coupe est pleine. Face à cette détresse, les structures départementales du syndicat Jeunes Agriculteurs de Bourgogne - Franche-Comté ont récemment demandé, tour à tour, à la Présidente de région Madame Marie-Guite Dufay de venir à leur rencontre. Ces demandes sont restées vaines. Pourtant, ces courriers ne demandent qu’une chose simple et légitime : la venue de Madame la Présidente sur une ferme de la région. En effet, il nous semble pertinent qu’elle puisse venir faire le constat de la réalité de la situation créée par la gestion déplorable des aides FEADER par le Conseil Régional. Nous attendons donc un geste fort envers les agriculteurs qu’elle « porte dans son cœur ».

La confiance se gagnera en venant sur le terrain auprès des agriculteurs de Bourgogne – Franche-Comté. C’est pourquoi, à compter d’aujourd’hui, le syndicat Jeunes Agriculteurs de Bourgogne -Franche-Comté suspend toute participation aux discussions sur les aides à l’investissement avec le Conseil Régional.

Trop de fois nous avons pris part à des réunions durant lesquelles nos remarques n’ont été ni écoutées, ni même prises en compte. Nous reviendrons autour de la table uniquement lorsque la Présidente de région acceptera de se confronter à la réalité en répondant à nos invitations à venir sur une exploitation pour travailler avec notre réseau. Notre objectif est clair : trouver encore et toujours des solutions pour nos agriculteurs. Face à cette main une fois de plus tendue, nous espérons une réponse positive pour sortir ensemble de cette impasse qui porte de lourds préjudices aux agriculteurs de la région.

Trop, c’est trop. Nous ne pouvons plus supporter le désarroi de nombreux jeunes de la région. Les agriculteurs de Bourgogne Franche-Comté méritent du respect. Ils méritent des réponses. Ils méritent des actes. Nous restons mobilisés pour défendre l’avenir de notre agriculture, cependant, nous ne cautionnons pas cette situation causée par la seule responsabilité du Conseil Régional.

Les Jeunes Agriculteurs de Bourgogne Franche-Comté