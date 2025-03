AVIS DE DECES - Monsieur Jean-Denis LAURENT

CERCOT - BISSEY SOUS CRUCHAUD



Cyril LAURENT et Agnès MAROUD,

son fils et sa compagne ;

Aurélien,son petit-fils ;

Mme Sylvie MOREL,

sa compagne ;

ses sœurs et beaux-frères,

ses neveux et nièces ;

son oncle et sa tante ;

ainsi que toute la famille,

ont la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Denis LAURENT

survenu à l'âge de 70 ans.

La cérémonie aura lieu le jeudi 27 mars, à 11h15 en la salle du crématorium de Crissey.

Jean-Denis repose à la chambre funéraire MANSUY à Buxy, il sera visible à partir du mercredi 19 mars jusqu' au samedi 22 mars inclus.

Ni fleurs ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.