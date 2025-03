Le Ski Club Chalon a encore brillé sur les pistes

Ce week-end des 22 et 23 mars, les skieurs du SC Chalon ont participé à la troisième étape du circuit GIRSA aux Menuires. Sous un soleil radieux et sur une neige de printemps bien préparée, les Chalonnais ont su tirer leur épingle du jeu.

Le samedi, lors de l’épreuve de slalom géant, Oscar Travaillot a décroché une belle 3e place en U14, tandis que Mathilda Boissot s’est illustrée avec une 2e place au scratch et la 1re en U30.



Le dimanche, en slalom, les performances ont continué avec Oscar Travaillot qui a terminé 2e en U14, Mathilda Boissot à nouveau sur le podium avec une 3e place au scratch et une victoire en U30, et Jade Drouin, qui a décroché une belle 3e place en U16.



À noter également la belle participation de Camille Lombard et Nathan Hubert, qui ont fièrement représenté le club.

Un week-end réussi pour le SC Chalon, qui repart avec de beaux résultats et des souvenirs ensoleillés !