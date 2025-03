"CESER : Marie-Guite Dufay défend le bidule coûteux et non-élu. " pointe Julien Odoul, élu régional RN

Communiqué de presse

Dans un communiqué daté du 26 mars 2025, Marie-Guite Dufay s’est émue de l’adoption d’un amendement, soutenu par le Rassemblement National, visant à supprimer les Conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux (CESER).

Il y a de quoi s’étonner de voir Marie-Guite Dufay et la gauche défendre, à travers les CESER, la « démocratie locale et la décentralisation », alors que ces assemblées sont nommées, non élues, non représentatives des territoires, et composées en grande partie de représentants d’associations ou de syndicats très politisés : Ligue de l’Enseignement, CGT, CFDT, UNSA, France Nature Environnement, pour ne citer que ceux qui occupent la présidence et les vice-présidences du CESER de Bourgogne-Franche-Comté. C’est aussi une chambre parallèle pour recaser les colistiers de gauche qui n’ont pas été élus au Conseil régional.

Le CESER est un organisme coûteux et inutile, surtout dans un contexte de rareté de l’argent public. En six ans, il a produit 175 avis sur les rapports soumis par l’exécutif aux conseillers régionaux, souvent publiés la veille des séances plénières, ce qui rend ces avis totalement inopérants aux travaux du Conseil régional. À cela s’ajoutent 6 contributions et 18 saisines ou autosaisines, soit un total de 33 textes par an, pour un coût annuel de 1,5 million d’euros, dont 1,3 million consacré aux seules indemnités et frais de mission. Cela revient à 45 000 euros par texte ou avis produit.

Le Rassemblement National se félicite donc de l’adoption de cet amendement supprimant ce comité obsolète. Chaque année, le groupe RN du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté en propose la suppression, face au parti unique — du PCF aux LR — qui refuse de s’y rallier. Avec cet amendement, il est temps d’aller au bout de la logique et de supprimer cette assemblée non élue et aux privilèges injustifiables.

La véritable démocratie, la seule démocratie, c’est celle du peuple !