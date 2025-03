Nouveaux terrains de basket 3x3 : l’inauguration c’était ce mercredi !

À cette occasion, celui-ci recevait Jeremiah Hill et Olivier Cortale, joueurs de l’Élan Chalon, Zouhir Boulefa, joueurs de l’Elan Chalon Basket Fauteuil, et Scott la Mascotte que l’ont ne présente plus !

Ces invités de marque se sont ainsi volontiers prêtés au jeu en marquant quelque paniers sur le terrain fraîchement terminé.

Agathe et Sofiane, élèves au collège Vivant Denon, les deux grands vainqueurs du jeu concours qui avait été lancé en janvier dernier au sein de l’établissement, ont été conviés pour venir marquer les tous premiers paniers.

Nathalie Couturier, adjointe au sport, leur a remis symboliquement un ballon de basket ainsi qu’un t-shirt, afin qu’ils puissent conserver un souvenir de cet instant partagé.

La structure est désormais ouverte et accessible à tous : elle comprend deux terrains de basket 3X3, une piste d’athlétisme, et un sautoir de saut en longueur.

Pour celles et ceux qui aiment le challenge, il est désormais possible de mesurer sa vitesse à la course grâce au radar pédagogique installé sur la piste !

Avec ces nouveaux terrains, la ville de Saint-Marcel s’engage encore et toujours à promouvoir le Sport, vecteur de belles valeurs, au sein de sa commune !



Amandine Cerrone